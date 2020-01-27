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'BBB 20': Boninho fala sobre a data de estreia da Casa de Vidro

Cômodo com paredes de vidro que confina participantes em local público teve retorno anunciado para a 20ª edição do 'Big Brother Brasil'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 19:17

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 19:17

Casa de Vidro surgiu no BBB9 Crédito: Reprodução/TV Globo
O diretor Boninho, da Globo, respondeu a fãs sobre a data em que a Casa de Vidro do BBB 20 deve ser mostrada ao público, assim como seus participantes. Segundo ele, o fato ocorrerá na próxima semana, que engloba dos dias dois a oito de fevereiro.
"Cadê a Casa de Vidro?", questionou uma seguidora, para resposta de Boninho nesta segunda-feira, 27: "Próxima semana". Outra também fez uma pergunta semelhante: "Casa de vidro nessa semana ou na outra?". "Na outra", informou Boninho.

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A Casa de Vidro esteve presente no BBB 9, BBB 11 e BBB 13, além de uma menção especial ocorrida na novela Amor à Vida, em 2014, em que a personagem de Tatá Werneck, Valdirene, é escolhida para participar do Big Brother Brasil.
Boninho também deu indícios sobre quando ocorrerá o primeiro "jogo da discórdia" do programa neste ano.

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