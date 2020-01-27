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Algumas surpresas

'BBB 20': Bianca e Chumbo disputam primeiro paredão

Influenciadora foi indicada pelo líder, Petrix, e Chumbo recebeu quatro votos dos colegas

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 10:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 10:55
Bianca e Chumbo estão no primeiro paredão do "BBB 20" Crédito: Globo/Divulgação
A formação do primeiro paredão do BBB 20 (Globo) ocorreu na noite deste domingo (26). Com algumas surpresas, Bianca Andrade e Chumbo foram os indicados para disputar a permanência no reality.
A influenciadora foi indicada pelo líder Petrix, que justificou o voto dizendo "ter um plano, uma estratégia para descobrir o que o público pensa lá fora". 
Antes disso, Leifert perguntou a quem Mari daria o colar do anjo. Quando ela disse que salvaria Gabi do paredão, o apresentador revelou que o vencedor da primeira prova estava autoimune, ou seja, a ex-panicat não poderia ser votada.
Em seguida todos os confinados, um a um, se dirigiram ao confessionário, sabendo que poderiam votar em apenas seis dos integrantes do grupo Camarote:  Babu, Chumbo, Gabi, Manu, Pyong e Rafa. Isso porque o líder Petrix e Mari não poderiam ser votados e Boca Rosa já estava no paredão.  

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Pyong, Gizelly, Thelma e Marcela votaram em Chumbo, Guilherme e Hadson escolheram Manu, Flayslane indicou Babu e os outros dez integrantes optaram por colocar Pyong no paredão.
Com todos acreditando que o paredão seria triplo, Leifert anunciou uma novidade: a prova bate e volta, que daria a um dos indicados pela casa a chance de permanecer no BBB.
Pyong e Chumbo foram ao gramado e lá haviam letras gigantes que formavam a palavra paredão. Dentro de cada uma delas havia estrelas escondidas na cor azul e apenas uma dourada, quem encontrasse esta seria o campeão.  Na 19ª jogada, o hipnólogo levou a melhor ao achar o objeto. 
Antes desta disputa, porém, Petrix foi à dispensa e pegou uma urna, na qual sorteou três participantes: Gabi, Rafa e Gizelly. Elas escolheram Lucas, Bianca e Chumbo, respectivamente, para dizerem na frente de todos em quem haviam votado.
O resultado do paredão será divulgado no programa da próxima terça-feira (28).

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