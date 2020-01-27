Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Após Bianca negar assédio, produção decide manter Petrix no BBB 20

Questionada, Rafa descartou eliminação de Boca Rosa por empurrão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 14:57

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 14:57

Bianca nega ter sido assediada por Petrix no BBB20 Crédito: Divulgação
A primeira festa do BBB 20, que aconteceu na sexta-feira (24), continuou a render assunto na edição deste domingo (26) do reality. Logo no início da atração, o apresentador Tiago Leifert falou sobre duas polêmicas que aconteceram naquela noite: o suposto assédio de Petrix a Bianca e o empurrão que Boca Rosa deu em Rafa.
Para desfazer qualquer mal-entendido, as influenciadoras foram chamadas separadamente ao confessionário e questionadas sobre os fatos. Primeiro, Bianca disse que se lembrava de ter dançado um xote com Petrix e que ele a abraçou no final da música. Após ser questionada se em algum momento havia se sentido incomodada com a abordagem do atleta, Boca Rosa foi categórica ao afirmar que não houve assédio, apenas uma tentativa do ginasta em animá-la. 

Veja Também

"BBB 20": Bianca e Chumbo disputam primeiro paredão

Luisa Mell se revolta com polêmica de zoofilia no "BBB 20": "Estupro"

Sexta-Fire: Carnaval, capixaba no BBB 20 e filme indicado ao Oscar

Já Rafa ao falar sobre a discussão que teve com Bianca, disse que foi empurrada, sim, mas que não havia razão para que a colega de confinamento fosse expulsa, pois ela agiu sob efeito do álcool. As duas se desentenderam, após a carioca questionar a razão pela qual Rafa não a seguia nas redes sociais. A mineira reagiu, acusando Boca Rosa de ser estrategista. 
A retomada nas polêmicas aconteceu graças a manifestação dos internautas que se mostraram revoltados com as atitudes dos dois participantes. Leifert agradeceu pela preocupação, disse que a produção, além de conversar com os envolvidos, reavaliou as imagens e decidiu que não havia necessidade de eliminar nem a influenciadora nem o atleta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados