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Namorado da Mari

Ex-BBB Jonas diz sofrer ameaças após polêmica de zoofilia na Globo

Mari e Felipe comentaram sobre sexo entre homem e animal na casa

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 09:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 09:17
O ex-BBB Jonas Sulzbach Crédito: Reprodução/Instagram @jonas.mbt
O episódio no BBB 20 da conversa sobre zoofilia entre Mari Gonzalez e Felipe Prior tem causado danos em pessoas fora da casa. É o caso do ex-participante Jonas, namorado de Mari Gonzalez. Segundo ele, tem recebido até ameaças de pessoas condenando o que sua amada falou na casa. Ambos foram acusados de normalizar o ato.
Em vídeo, em que ele aparece chorando, Jonas defende a namorada do que chama de mal-entendido. "Depois que saiu esse vídeo eu não tenho mais vida. A gente ama animal. Parem de incitar ódio. É um apelo de um namorado que ama a sua mulher e sabe que ela não quis dizer isso", falou.
Ver essa foto no Instagram

Eu acredito em Deus e sei que tudo sempre se esclarece!A Mari além de minha esposa é uma das melhores almas que ja conheci!Jamais, JAMAIS ela faria ou concordaria com algo que fere um animal. O Objeto desta postagem é esclarecer nossos seguidores e público em geral acerca das inverdades e injustiças noticiados por diversos veículos de mídia em desfavor de minha esposa, além de exercer seu direito de resposta. Em decorrência de uma conversa, ocorrida no último episódio de um reality show,diversos meios de comunicação e influenciadores midiáticos estão distorcendo a realidade dos fatos e a essência moral de uma pessoa que sequer consegue se defender nesse momento.Nesse ponto, importante esclarecer que somos contra qualquer prática de maus tratos aos animais, inclusive, zoofilia! Àqueles que tiveram acesso ao diálogo e às imagens é evidente que em momento algum a minha esposa (Mari) se posiciona a favor da zoofilia,pelo contrário,a filmagem é clara e reproduz a fala e expressão de seu repúdio a tal prática. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir peço que tirem suas próprias conclusões, mas não por influência da opinião de terceiros. Não somos a favor de disseminação de intolerância e ódio em redes sociais .Somos a favor do amor,da vida,da saúde,do bem estar tanto humano quanto dos animais .

Uma publicação compartilhada por Jonas H Sulzbach (@jonas.mbt) em

Na postagem, Jonas reiterou o seu posicionamento. "Somos a favor do amor, da vida, da saúde, do bem-estar tanto humano quanto dos animais."

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Até Luisa Mell ficou irritada e se posicionou contrária às declarações.

ENTENDA

Os confinados estavam à beira da piscina, quando o arquiteto contou que muitos de seus colegas de trabalho relataram já ter cometido zoofilia, definida como o envolvimento sexual de humanos com animais de outras espécies. 
"Os peões da obra falaram que no nordeste mandavam bala. Meu funcionário diz que chega na obra e fala 'quem nunca deu um talento na cabrinha', os caras dizem que a cabra até grita o nome", afirmou Felipe. Mari indagou se esses homens usavam preservativo para cometer o ato e o colega disse que eles não tinham esse tipo de precaução.
A influencer, então, respondeu a Felipe normalizando o ato. "Tem gente que fica excitada mesmo. É anormal para nós, mas é normal para a pessoa e tudo bem também se a pessoa quer comer (no sentido sexual) um animal". O comentário foi duramente criticado por internautas por meio da hashtag "zoofilia é crime".

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