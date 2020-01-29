Chumbo, amigo de Neymar, é o primeiro eliminado do 'BBB 20'

"BBB 20": o brother Lucas Chumbo Crédito: Victor Pollak/Globo

"É uma oportunidade incrível, muito grato de ter conhecido todo o mundo da casa. Eu sou um cara intenso, entrei energizado na casa, aquela jaula me deixou louco. Eu fui eu desde o início e conheci pessoas incríveis lá dentro, que quero levar para a vida", disse ele para o apresentador Tiago Leifert

Chumbo foi escolhido para ir ao paredão, ao lado de Pyong Lee, pelos votos da casa. O youtuber e hipnólogo, porém, conseguiu se safar da berlinda ao ganhar a prova bate e volta.

Já a blogueira foi escolhida pelo líder Petrix, que justificou o voto dizendo "ter um plano, uma estratégia para descobrir o que o público pensa lá fora".

Lucas Chumbo, 24, deixou a temporada de surfe no meio para entrar no Big Brother Brasil. Fã do programa, ele disse que assistia o reality com o avô desde criança.

Amigo de Neymar, o participante já ajudou no resgate de Pedro Scooby em um acidente no mar. Na ocasião, em 2017, os dois estavam em competição de surfe em Nazaré, Portugal, quando um jet ski acabou virando, e Chumbo tirou Scooby do caminho.