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75,54% dos votos

Chumbo, amigo de Neymar, é o primeiro eliminado do 'BBB 20'

Ele disputava o paredão contra Bianca Andrade, a Boca Rosa

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 09:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 09:40
"BBB 20": o brother Lucas Chumbo Crédito: Victor Pollak/Globo
Lucas Chumbo, 24, é o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 20. O surfista teve 75,54% dos votos do público, contra 24,46% de Bianca Andrade, a Boca Rosa.
"É uma oportunidade incrível, muito grato de ter conhecido todo o mundo da casa. Eu sou um cara intenso, entrei energizado na casa, aquela jaula me deixou louco. Eu fui eu desde o início e conheci pessoas incríveis lá dentro, que quero levar para a vida", disse ele para o apresentador Tiago Leifert.  
Chumbo foi escolhido para ir ao paredão, ao lado de Pyong Lee, pelos votos da casa. O youtuber e hipnólogo, porém, conseguiu se safar da berlinda ao ganhar a prova bate e volta. 
Já a blogueira foi escolhida pelo líder Petrix, que justificou o voto dizendo "ter um plano, uma estratégia para descobrir o que o público pensa lá fora".
Lucas Chumbo, 24, deixou a temporada de surfe no meio para entrar no Big Brother Brasil. Fã do programa, ele disse que assistia o reality com o avô desde criança. 

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Amigo de Neymar, o participante já ajudou no resgate de Pedro Scooby em um acidente no mar. Na ocasião, em 2017, os dois estavam em competição de surfe em Nazaré, Portugal, quando um jet ski acabou virando, e Chumbo tirou Scooby do caminho.
No surfe desde criança, Lucas Chumbo está há três anos no top 3 mundial da categoria e levou o prêmio de melhor performance na última edição do desafio Gigantes de Nazaré, realizado em Portugal.

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