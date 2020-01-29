Maisa estreia na Netflix em filme escrito por Thalita Rebouças

Na trama assinada pela escritora Thalita Rebouças, autora de best-sellers como "Fala Sério, Mãe!", ela vai interpretar Vicenza, uma garota de 18 anos que passou a vida inteira morando em uma comunidade matriarcal hippie, em harmonia, exceto por um detalhe: ela não sabe quem é seu pai.
Quando a mãe viaja para a Índia, a jovem aproveita para sair à procura dele, e acaba encontrando não um, mas dois pais. O anúncio foi feito durante o Festival Tudum, realizado pela plataforma de sábado (25) até esta terça (28), em São Paulo.
"Estou muito feliz em fazer essa parceria com a Netflix. Ver a reação do público ao descobrir os detalhes do meu primeiro filme original, no Tudum, todo esse carinho foi incrível", disse ela, que apresenta o Programa da Maisa, no SBT.
No sábado (25), Larissa Manoela revelou, no mesmo festival, que fará um novo filme com a Netflix: "Lulli". A atriz, que deixou o SBT recentemente e deve assinar com a Globo para fazer uma novela, acaba de lançar "Modo Avião", seu primeiro longa com a plataforma.