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Maisa estreia na Netflix em filme escrito por Thalita Rebouças

No sábado (25), Larissa Manoela anunciou mais um longa na plataforma

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 09:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 09:03
A atriz Maisa no festival Tudum, da Netflix Crédito: Divulgação
A apresentadora Maisa, 17, anunciou nesta terça-feira (28) que será a protagonista do filme "Um Pai no Meio do Caminho", seu primeiro projeto com a Netflix
Na trama assinada pela escritora Thalita Rebouças, autora de best-sellers como "Fala Sério, Mãe!", ela vai interpretar Vicenza, uma garota de 18 anos que passou a vida inteira morando em uma comunidade matriarcal hippie, em harmonia, exceto por um detalhe: ela não sabe quem é seu pai.
Quando a mãe viaja para a Índia, a jovem aproveita para sair à procura dele, e acaba encontrando não um, mas dois pais. O anúncio foi feito durante o Festival Tudum, realizado pela plataforma de sábado (25) até esta terça (28), em São Paulo. 
"Estou muito feliz em fazer essa parceria com a Netflix. Ver a reação do público ao descobrir os detalhes do meu primeiro filme original, no Tudum, todo esse carinho foi incrível", disse ela, que apresenta o Programa da Maisa, no SBT. 

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No sábado (25), Larissa Manoela revelou, no mesmo festival, que fará um novo filme com a Netflix: "Lulli". A atriz, que deixou o SBT recentemente e deve assinar com a Globo para fazer uma novela, acaba de lançar "Modo Avião", seu primeiro longa com a plataforma.

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