Maisa estreia na Netflix em filme escrito por Thalita Rebouças

Quando a mãe viaja para a Índia, a jovem aproveita para sair à procura dele, e acaba encontrando não um, mas dois pais. O anúncio foi feito durante o Festival Tudum, realizado pela plataforma de sábado (25) até esta terça (28), em São Paulo.

"Estou muito feliz em fazer essa parceria com a Netflix. Ver a reação do público ao descobrir os detalhes do meu primeiro filme original, no Tudum, todo esse carinho foi incrível", disse ela, que apresenta o Programa da Maisa, no SBT.