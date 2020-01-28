Privada de luxo de mármore italiano e ouro de Frank Sinatra é leiloada

Uma privada esculpida em mármore italiano e com tampa de ouro usada por Frank Sinatra foi leiloada neste domingo (26) pela Auction Inc. por nada menos que US$ 4,2 mil. A obra é assinada pelo artista Sherle Wagner e, segundo informações da Glamurama, o item fazia parte da suíte de hotel que o cantor viveu em Atlantic City, nos Estados Unidos.
Estimativas apontam que só a produção da peça não ficou por menos de US$ 30 mil em valores atualizados, portanto a compra foi considerada bastante rentável para o comprador.
Pelo menos outras três privadas similares foram vendidas no mesmo leilão com lances entre US$ 1,8 mil e US$ 4 mil.