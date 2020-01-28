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Glamour de banheiro

Privada de luxo de mármore italiano e ouro de Frank Sinatra é leiloada

Item de luxo fazia parte da suíte de hotel em que Frank Sinatra viveu e foi arrematado por quase R$ 20 mil

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 11:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 11:20
Privada de luxo de mármore italiano e ouro de Frank Sinatra é leiloada Crédito: Reprodução/Divulgação
Uma privada esculpida em mármore italiano e com tampa de ouro usada por Frank Sinatra foi leiloada neste domingo (26) pela Auction Inc. por nada menos que US$ 4,2 mil. A obra é assinada pelo artista Sherle Wagner e, segundo informações da Glamurama, o item fazia parte da suíte de hotel que o cantor viveu em Atlantic City, nos Estados Unidos. 
Estimativas apontam que só a produção da peça não ficou por menos de US$ 30 mil em valores atualizados, portanto a compra foi considerada bastante rentável para o comprador. 

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Pelo menos outras três privadas similares foram vendidas no mesmo leilão com lances entre US$ 1,8 mil e US$ 4 mil. 

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