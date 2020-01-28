Andressa Urach está há 2 anos sem sexo: 'Luta contra os meus desejos'

Por conta da religião, a vida sexual é bem diferente de antes. "Sim, sinto sim. Já faz 2 anos que estou separada. Para quem tinha uma vida sexual ativa, é uma luta contra os meus desejos", falou.

"Eu tive uma nova chance, há 5 anos tenho uma nova vida. Eu agradeço o ar que eu respiro, e ter tido uma nova chance de mudar a imagem que eu tinha em relação ao meu filho", desabafou Urach, que finalizou: ""Retirei todo o hidrogel do glúteo. Fiz mais de 22 cirurgias para retirada, ainda tinha no glúteo direito. Agora acho que não preciso de mais cirurgia".