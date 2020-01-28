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Revelações

Andressa Urach está há 2 anos sem sexo: 'Luta contra os meus desejos'

Ex-modelo disse que sente falta de sexo, mas que a religião a impede de se render aos desejos

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 10:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 10:48
A ex-modelo Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
Andressa Urach decidiu abrir o jogo sobre sua relação com fé e sexualidade em entrevista ao TV Fama desta segunda-feira (27). Evangélica após se recuperar de infecção causada por aplicações de hidrogel pelo seu corpo, a ex-modelo reconhece que sente falta de sexo. 
Por conta da religião, a vida sexual é bem diferente de antes. "Sim, sinto sim. Já faz 2 anos que estou separada. Para quem tinha uma vida sexual ativa, é uma luta contra os meus desejos", falou. 

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"Eu tive uma nova chance, há 5 anos tenho uma nova vida. Eu agradeço o ar que eu respiro, e ter tido uma nova chance de mudar a imagem que eu tinha em relação ao meu filho", desabafou Urach, que finalizou: ""Retirei todo o hidrogel do glúteo. Fiz mais de 22 cirurgias para retirada, ainda tinha no glúteo direito. Agora acho que não preciso de mais cirurgia".

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