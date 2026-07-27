Neymar já acumula mais cartões em 2026 do que em toda temporada passada

Com dez jogos a menos, Neymar já recebeu mais cartões amarelos em 2026 do que em toda a temporada passada. Considerando também os compromissos com a seleção brasileira na Copa do Mundo, o camisa 10 acumula nove cartões amarelos em 18 partidas disputadas no ano.





Pelo Santos, são oito cartões em 16 jogos. O número representa uma média impressionante de um cartão a cada duas partidas. Em 2025, o atacante disputou 28 jogos e foi advertido com oito amarelos. A última punição, recebida no empate do Santos por 2 a 2 com a Chapecoense, sábado (25), deixa o camisa 10 suspenso para o confronto contra o Athletico-PR, na Vila Belmiro, no próximo dia 9.





Esta será a segunda vez no Campeonato Brasileiro que Neymar desfalca o Peixe por ter atingido o limite de cartões amarelos.