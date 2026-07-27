Neymar já acumula mais cartões em 2026 do que em toda temporada passada

Com dez jogos a menos, Neymar já recebeu mais cartões amarelos em 2026 do que em toda a temporada passada. Considerando também os compromissos com a seleção brasileira na Copa do Mundo, o camisa 10 acumula nove cartões amarelos em 18 partidas disputadas no ano.
Pelo Santos, são oito cartões em 16 jogos. O número representa uma média impressionante de um cartão a cada duas partidas. Em 2025, o atacante disputou 28 jogos e foi advertido com oito amarelos. A última punição, recebida no empate do Santos por 2 a 2 com a Chapecoense, sábado (25), deixa o camisa 10 suspenso para o confronto contra o Athletico-PR, na Vila Belmiro, no próximo dia 9.
Esta será a segunda vez no Campeonato Brasileiro que Neymar desfalca o Peixe por ter atingido o limite de cartões amarelos.
Um cartão a cada 2,5 jogos
Desde que retornou ao Santos, o atacante acumula 17 cartões em 44 partidas, o que aponta para uma média de uma advertência a cada 2,5 jogos. Do total de cartões recebidos nesta segunda passagem pelo clube, apenas cinco foram aplicados por faltas cometidas dentro de campo.
As outras 12 advertências, segundo as súmulas oficiais da CBF, Federação Paulista de Futebol e Conmebol, ocorreram por motivos disciplinares: reclamação contra a arbitragem, atitudes de desrespeito ao jogo (confronto com adversários), retorno ao gramado sem autorização após atendimento médico e por subir no alambrado na comemoração de um gol. Nesta volta à Vila Belmiro, Neymar foi expulso apenas uma vez: diante do Botafogo, no Brasileirão de 2025, após receber o segundo amarelo.