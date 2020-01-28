Lexa chora ao anunciar trio elétrico no Carnaval um ano após levar golpe

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Foi muito difícil, aliás, continua sendo... eu tive muitas sessões no psicólogo e mesmo assim não superei a dor que eu vivi. Desculpa, sou fraca, sou humana e não finjo nada. A dor de trabalhar, pagar e não receber... mas além, não viver o meu sonho me dói até hoje... dia 16 de fevereiro terei finalmente o meu trio, espero vocês aqui de São Paulo. Queria eu ter forças pra fingir ser capaz de superar as coisas... mas eu não sou de mentira ... eu precisava dividir. Será na Marquês de São Vicente, dia 16