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Lexa chora ao anunciar trio elétrico no Carnaval um ano após levar golpe

Em 2019, cantora disse que pagou trio que não apareceu para apresentação

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 14:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 14:34
Lexa no Prêmio Multishow Crédito: Instagram/@lexa
Quase um ano depois de levar um golpe, a cantora Lexa anunciou na noite desta segunda-feira (27) que terá um trio elétrico no Carnaval de São Paulo. Chorando, ela contou no Instagram que a apresentação ocorrerá no próximo dia 16 de fevereiro, na avenida Marquês de São Vicente.
No dia 10 de março de 2019, a cantora se apresentaria na mesma via, mas contou que levou um golpe e o trio elétrico que ela tinha contratado não apareceu. "Trabalhei muito para pagar esse trio. Paguei, e a pessoa responsável sumiu com o meu dinheiro e sumiu com o trio", disse ela, na ocasião.

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Lexa afirmou nesta segunda que ela ainda não esqueceu o que aconteceu. "Eu tive muitas sessões no psicólogo e mesmo assim não superei a dor que eu vivi. Desculpa, sou fraca, sou humana e não finjo nada. A dor de trabalhar, pagar e não receber...e além, de não viver o meu sonho me dói até hoje... dia 16 de fevereiro terei finalmente o meu trio, espero vocês aqui de São Paulo", escreveu ela, na rede social. 
No vídeo, ela aparece chorando e dizendo: "Vai ser lindo".

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