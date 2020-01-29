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Viagem à África do Sul

Luisa Mell critica Grazi e Caio Castro por fotos com animais selvagens

Segundo ativista, atores não devem saber o 'horror' que estão promovendo

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 09:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 09:07
O ator Caio Castro em viagem na África do Sul Crédito: Reprodução/Instagram @caiocastro
Luisa Mell criticou nesta terça-feira (28) as fotos de Grazi Massafera e Caio Castro abraçados com filhotes de animais selvagens, que foram tiradas pelos atores em viagem de férias na África do Sul. Segundo a ativista, o casal não deve fazer ideia do "horror" que está "financiando e promovendo".
"Os filhotes são tirados de suas mães para turistas fazerem selfies!!! Para serem usados como brinquedos! Vocês sabem que voltei da África há uma semana. Fui convidada exatamente por quem combate estas atrocidades!", escreveu ela em um post no Instagram. 

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Anitta comentou na publicação que ela mesma antes de conhecer Luisa Mell também foi em um lugar semelhante em "que os bichinhos estavam superfelizes e calminhos". "Depois que você me explicou fui lá pesquisar e descobri as coisas horríveis escondidas por trás. Tomara que eles vejam seu post. Te amo", completou a cantora.
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Omg ? #EmDoisMesesElesPodemNosMatar

Uma publicação compartilhada por Caio Castro (@caiocastro) em

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