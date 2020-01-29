Mansão milionária que era de Brad Pitt e Aniston é colocada à venda

SAG Awards 2020: Brad Pitt e Jennifer Aniston se reencontram nos bastidores do prêmio Crédito: Reprodução/Twitter @filipearthur1

Uma torcida acontece na internet todas as vezes que Brad Pitt , 56, e Jennifer Aniston , 50, aparecem juntos. A imprensa internacional acredita que os atores reataram o romance após uma série de encontros secretos que aconteceram antes do encontro público que tiveram no SAG Awards , na semana passada.

Os atores não confirmaram nenhuma volta oficial, mas a mansão que eles viveram enquanto eram casados está à venda por US$ 44,5 milhões (cerca de R$ 180 milhões). Eles viveram em Beverly Hills, um dos bairros mais luxuosos de Los Angeles, entre 2000 e 2005.

A imobiliária de luxo da Hilton&Hyland informa que a mansão em estilo francês da Normandia foi construída em 1934 para o ator Fredric March (1897-1975) e é uma das primeiras "mansões para estrelas de Hollywood" desta área.

O espaço é amplo no térreo, com uma sala de jantar com capacidade para 20 pessoas, além de um jardim, uma piscina e um campo de tênis. O primeiro andar tem quatro quartos e banheiros. No terreno, há, ainda, uma casa de hóspedes.

O anúncio diz que que a mansão é "uma das casas mais românticas do sul da Califórnia", com vista para o desfiladeiro, jardim coberto e uma piscina iluminada.

RUMORES DE NOVO ROMANCE

No último domingo (19), Aniston e Pitt roubaram a cena durante o SAG Awards (Screen Actors Guild). Divorciados há 15 anos, os atores se encontraram nos bastidores da premiação e não escaparam dos flashes dos fotógrafos. O encontro rendeu registros e muitos comentários nas redes sociais. Alguns fãs do ex-casal se animaram com o reencontro.

Outro momento de destaque foi um flagra, feito pelo Hollywood Reporter, de Pitt assistindo ao discurso da ex-esposa nos bastidores do evento. Na imagem, ele aparece concentrado enquanto Aniston agradecia pelo prêmio no palco.

Mas a boa relação do ex-casal não é uma grande novidade. Depois de marcar presença na festa de 50 anos de Jennifer Aniston, Brad Pitt prestigiou a ex-mulher numa festa de Natal com muitos convidados. Segundo site E! News, Pitt foi o primeiro a chegar e um dos últimos a sair da festa, o que mostra que ambos continuam bons amigos