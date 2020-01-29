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Só o luxo!

Mansão milionária que era de Brad Pitt e Aniston é colocada à venda

Eles viveram na residência, em Beverly Hills, por cinco anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 09:10

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 09:10

SAG Awards 2020: Brad Pitt e Jennifer Aniston se reencontram nos bastidores do prêmio Crédito: Reprodução/Twitter @filipearthur1
Uma torcida acontece na internet todas as vezes que Brad Pitt, 56, e Jennifer Aniston, 50, aparecem juntos. A imprensa internacional acredita que os atores reataram o romance após uma série de encontros secretos que aconteceram antes do encontro público que tiveram no SAG Awards, na semana passada.
Os atores não confirmaram nenhuma volta oficial, mas a mansão que eles viveram enquanto eram casados está à venda por US$ 44,5 milhões (cerca de R$ 180 milhões). Eles viveram em Beverly Hills, um dos bairros mais luxuosos de Los Angeles, entre 2000 e 2005.
A imobiliária de luxo da Hilton&Hyland informa que a mansão em estilo francês da Normandia foi construída em 1934 para o ator Fredric March (1897-1975) e é uma das primeiras "mansões para estrelas de Hollywood" desta área.
O espaço é amplo no térreo, com uma sala de jantar com capacidade para 20 pessoas, além de um jardim, uma piscina e um campo de tênis. O primeiro andar tem quatro quartos e banheiros. No terreno, há, ainda, uma casa de hóspedes. 

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O anúncio diz que que a mansão é "uma das casas mais românticas do sul da Califórnia", com vista para o desfiladeiro, jardim coberto e uma piscina iluminada. 

RUMORES DE NOVO ROMANCE

No último domingo (19), Aniston e Pitt roubaram a cena durante o SAG Awards (Screen Actors Guild). Divorciados há 15 anos, os atores se encontraram nos bastidores da premiação e não escaparam dos flashes dos fotógrafos. O encontro rendeu registros e muitos comentários nas redes sociais. Alguns fãs do ex-casal se animaram com o reencontro.
Outro momento de destaque foi um flagra, feito pelo Hollywood Reporter, de Pitt assistindo ao discurso da ex-esposa nos bastidores do evento. Na imagem, ele aparece concentrado enquanto Aniston agradecia pelo prêmio no palco.
Mas a boa relação do ex-casal não é uma grande novidade. Depois de marcar presença na festa de 50 anos de Jennifer Aniston, Brad Pitt prestigiou a ex-mulher numa festa de Natal com muitos convidados. Segundo site E! News, Pitt foi o primeiro a chegar e um dos últimos a sair da festa, o que mostra que ambos continuam bons amigos
Em maio do ano passado, Pitt deu de presente de aniversário a Aniston a antiga casa do casal, avaliada em US$ 79 milhões (cerca de R$ 310 milhões), de acordo com o jornal Daily Mirror.

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