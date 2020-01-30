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Eliminado do 'BBB 20', Chumbo diz que teve interesse em ficar com Gizelly

Surfista enfrentou o primeiro paredão da edição com Boca Rosa nesta terça (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 22:48

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 22:48

Participantes da 20º edição do BBB: Lucas Chumbo (Camarote) e Gizelly (Pipoca) Crédito: Divulgação/Globo
Lucas Chumbo, 24, participou do bate-papo BBB após ter sido o primeiro eliminado da 20º edição na noite desta terça-feira (28). Em conversa com a apresentadora Ana Clara, o surfista comentou sobre o seu interesse em Gizelly, do time Pipoca.
"Quando vi, assim que caiu o muro, falei: 'faz meu tipo'. Mas ela é muito brava. Não deu", afirmou Chumbo sobre o dia em que o muro que dividia a casa e os grupos Camarote e Pipoca foi ao chão. O atleta também comentou sobre Gabi Martins.
"Ela é muito fofinha, é muito meiga. Não é meu tipo, mas ela é muito fofa. Se eu fosse ficar na casa, seria um casal legal", sugeriu Chumbo durante o bate-papo. O participante foi eliminado com 75, 54% dos votos do público. Ele enfrentou a influenciadora digital Bianca Andrade (Boca Rosa).

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A atriz Bruna Marquezine fez questão de deixar a sua torcida contra Chumbo bem clara em suas redes sociais."Menos um tóxico!" Marquezine em seu Twitter. A artista também comentou que "se organizar direitinho dá para tirar os boylixos que ficaram presos na 4ª série pro jogo começar de verdade".
Vale lembrar que Lucas Chumbo é muito amigo de Neymar Jr., ex-namorado de Marquezine.

CASA DE VIDRO

Na tarde desta quarta-feira (29) mais uma novidade sobre a tão aguardada casa de vidro, foi divulgada pela rede Globo. Dois homens e duas mulheres ficarão expostos na casa de vidro no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, a partir deste sábado (1). 
Dois deles (um homem e uma mulher) vão ser escolhidos pelo próprio público para entrar na casa do Big Brother Brasil. O resultado de quem vai vencer essa competição será na próxima terça-feira (4).

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