'BBB 20': Petrix é indicado ao paredão por Pyong e Guilherme é novo líder

Em uma noite cheia de surpresas no Big Brother Brasil 20, Petrix foi indicado ao paredão por Pyong Lee. O brother ainda pode escapar se vencer a prova bate e volta, que será disputada no domingo (2) contra o candidato mais votado para ir a berlinda pela casa.
Na noite desta quinta-feira (30), também foi disputada a prova do líder e Guilherme foi o vencedor. Além disso, Tiago Leifert contou que um outro participante vai para o paredão. O escolhido será quem atender o Big Fone no sábado (1º).
Portanto, serão indicados quatro participantes indicados para a berlinda, mas só três vão de fato disputar a preferência do público. Um deles será escolhido pelo líder, o outro pelo Big Fone e o terceiro que perder a prova bate e volta.
A prova do líder foi de sorte e inspirada no BBB 5. Na época a vencedora foi a hoje atriz Grazi Massafera. O jogo era uma corrida de sacos, com os brothers vestidos de coelho. Eles achavam que quem ganhava era quem chegasse o primeiro. Foi Hadson, que chegou a comemorar, mas foi avisado por Tiago Leifert que não valia nada.
O vencedor era quem estivesse na raia 2, escolhida antes pelo público. Já Pyong Lee foi escolhido para indicar um outro brother ao paredão por estar na raia 7 -também escolhida pelo público.