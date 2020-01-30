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Vídeo: funkeira Pepita é pedida em casamento por bailarino

Uma das primeiras funkeiras trans do Brasil, Pepita aceitou o pedido e compartilhou vídeo nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 14:34

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 14:34

Felicidades ao casal: Pepita foi pedida em casamento pelo bailarino Kayque Nogueira Crédito: Reprodução/Instagram @pepita
Conhecida por ser uma das primeiras funkeiras transexuais do Brasil, Pepita foi pedida em casamento pelo namorado, o bailarino Kayque Nogueira, durante a festa de aniversário da cantora, no último domingo (26). 
Claro que a resposta foi sim, para a alegria dos mais de 600 mil seguidores da artista em suas redes sociais. Em pouco mais de uma hora, o post - que contava com o vídeo do pedido - no Twitter atingiu mais de 23 mil curtidas e 2,2 mil retweets. No Instagram, os números também tomaram grandes proporções, chegando a atingir quase 700 mil visualizações, com mais de 10 mil comentários. 

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Famosos como Pabllo Vittar, Simone e Simaria, Johnny Hooker e Lia Clark parabenizaram o casal apaixonado, que ainda não divulgou a data da esperada cerimônia.

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