Vídeo: funkeira Pepita é pedida em casamento por bailarino

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O noivado é o início de uma vida a dois, repleta de sorrisos e abençoada por Deus. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente! ? Fui pedida em casamento ? ??Te amo @kayquenogueira ?? #AniversarioPepita #PepitaVaiCasar quero agradecer a todos os parceiros que fizeram parte deste momento @didiodelivery @ousadiadrink @conex_energy @moradadagula