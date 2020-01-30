Vídeo: funkeira Pepita é pedida em casamento por bailarino

Conhecida por ser uma das primeiras funkeiras transexuais do Brasil, Pepita foi pedida em casamento pelo namorado, o bailarino Kayque Nogueira, durante a festa de aniversário da cantora, no último domingo (26).
Claro que a resposta foi sim, para a alegria dos mais de 600 mil seguidores da artista em suas redes sociais. Em pouco mais de uma hora, o post - que contava com o vídeo do pedido - no Twitter atingiu mais de 23 mil curtidas e 2,2 mil retweets. No Instagram, os números também tomaram grandes proporções, chegando a atingir quase 700 mil visualizações, com mais de 10 mil comentários.
Famosos como Pabllo Vittar, Simone e Simaria, Johnny Hooker e Lia Clark parabenizaram o casal apaixonado, que ainda não divulgou a data da esperada cerimônia.