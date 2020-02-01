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Reality show

Capixaba Gizelly dá o primeiro beijo do BBB20

A advogada ficou com Felipe durante a Festa Gatos e Ratos. Com ciúmes, Flayslane fez cena e foi questionar o rapaz

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 11:49
BBB 20: Felipe e Gizelly protagonizam o primeiro beijo desta edição Crédito: Reprodução/TV Globo
A capixaba Gizelly deu o primeiro beijo da edição do "Big Brother Brasil 20". Ela e Felipe curtiram o momento durante a Festa Gatos e Ratos, na madrugada deste sábado (1).
Ao serem flagrados pelos brothers, todos comemoraram a cena, com direito a Petrix erguer o jovem e dizer: "Agora todo mundo pode se beijar".
Em seguida, Gizelly comentou com as colegas de confinamento: "Beija bem, de novela".
Mais tarde, Flayslane mostrou que não gostou do que viu, e cobrou Felipe: "Por que você beijou a Gizelly? Eu estou p***, que você beijou outra pessoa". Ela estava na sala com Manu, Victor Hugo e Gabi quando falou com o arquiteto, que comentou que a paraibana fica atrás dele. Flay negou tudo.
BBB 20: brothers conversam na sala sobre beijo entre Felipe e Gizelly Crédito: Reprodução/TV Globo
Só que Gizelly ouvia a conversa, apareceu na sala e questionou Flayslane: "Você se lembra que você pediu pra eu chegar no Guilherme?". Em seguida, pergunta a Felipe: "Você se lembra que tinha alguma coisa com ela? Eu não sabia de nada não. Achei que tinha sido zoeira".
Sem mais delongas, a capixaba saiu da sala e Felipe foi atrás.

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Mais tarde, Flay procurou Felipe novamente e disse: "Não queria que você ficasse com ela. Nela você dá beijo de língua então?".
Felipe sai e Flay explica a situação para Hadson, que pergunda se ela quer ajuda: "Você queria beijar ele? Eu faço ele te beijar, quer?".
"Depois de ter beijado Gizelly? Não. Queria ser a primeira. Desde o começo ele é meu crushzinho", responde Flayslane.

DEU RUIM

Por fim, no meio das cobranças a Felipe, Flayslane ficou sabendo da insatisfação de Gizelly e foi tirar satisfação com a capixaba. E aí é que a noite pegou fogo.
A paraibana foi tirar satisfação com a advogada, Rafa e Thelma não gostaram e saíram na defesa da capixaba. Depois de muita conversa, o clima esfriou e a paraibana foi dormir no Quarto Céu de mãos dadas com Gabi.

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