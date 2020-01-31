'BBB': Participantes da casa de vidro serão revelados nesta sexta (31)

A Rede Globo anunciou que os quatro participantes da casa de vidro serão anunciados no intervalo da novela "Amor de Mãe" desta sexta-feira (31). A primeira vez que a casa de vidro surgiu foi no "BBB 9". O recurso foi retomado no "BBB 11" e "BBB 13".
Dois homens e duas mulheres ficarão encarcerados no espaço montado em um shopping na Barra da Tijuca (Rio), a partir deste sábado (1º). Dois deles (um homem e uma mulher) vão ser escolhidos pelo público para entrar na casa do "Big Brother Brasil 20".
O homem e a mulher mais votados vão conquistar o direito à entrada oficial no reality, prevista para a próxima terça (4). Ao contrário da expectativa que a casa de vidro pudesse ter ex-BBBs ou famosos, os quatro participantes serão anônimos, segundo anunciou Tiago Leifert durante a semana.