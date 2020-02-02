Vamos pro VAR, diz Boninho sobre possível empurrão de Petrix no BBB20

Imagem do momento em que Petrix Barbosa e Pyong Lee disputaram o Big Fone Crédito: Reprodução/TV Globo

O diretor-geral do BBB20, J.B. Oliveira, o Boninho, não pareceu convicto de que o ginasta Petrix Barbosa é inocente na disputa com Pyong Lee pelo Big Fone, que ocorreu na noite de sábado (1º).

Foi a primeira chamada desta edição, e durante o programa o apresentador Tiago Leifert disse ao vivo que não houve ilegalidade. Mas o big boss do programa, na madrugada deste domingo, postou no Twitter e no Instagram um print da imagem dos dois participantes correndo e garantiu: Calma! Vamos pro VAR, numa referência aos árbitros de vídeo da Fifa.

Ao atender o telefone, Petrix, que está no paredão desta terça-feira, indicou o próprio Pyong para competir com ele pela permanência na Casa.

POLÍCIA CIVIL ABRE PROCEDIMENTO

Petrix também está envolvido em episódios nos quais é acusado de assédio sexual no programa. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um procedimento para apurar o caso, segundo o jornal Estado de São Paulo. A iniciativa foi da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, que tomou atitude depois que o comportamento do participante ganhou repercussão nacional.

O brother foi acusado de assediar duas vezes Bianca Andrade, a Boca Rosa, e de roçar a genitália em Flayslane. Petrix recebeu a advertência no confessionário, mas a conversa não foi mostrada para o público. Também não ficou claro no que consiste essa punição. Depois, o ginasta pediu desculpas às sisters.

GINASTA JÁ ACUSOU TREINADOR DE ASSÉDIO

Petrix já esteve do outro lado, e acusou o seu treinador de assédio. Em 2018, o ex-técnico da seleção brasileira de ginástica Fernando de Carvalho Lopes foi afastado de todas as atividades no Clube de Campo Mesc, após relatos de ginastas e ex-ginastas que o acusaram de abuso sexual.

Segundo reportagem do Fantástico, da TV Globo, 42 pessoas disseram ter sido vítimas de abuso físico, moral ou sexual pelo ex-treinador. A reportagem partiu de um comentário no Facebook feito pelo ginasta Petrix Barbosa, ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, indicando a ocorrência de casos de abuso na ginástica brasileira.