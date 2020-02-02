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Voz que encanta

Capixaba Ranon Fernandes, de 11 anos, brilha no 'The Voice Kids'

Cantor-mirim se classificou para a segunda etapa da atração após ser selecionado para o time de Simone & Simaria: 'Garoto, você tem muito talento!'

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2020 às 16:15
O capixaba Ranon Fernandes, de 11 anos, apresentou-se no "The Voice Kids" na tarde deste domingo (2) Crédito: Isabella Pinheiro/Gshow
O talento dos capixabas continua chamando a atenção no "The Voice Kids", atração exibida pela TV Gazeta com sucesso de audiência. No programa deste domingo (2), chegou a vez do pequeno Ranon Fernandes, de 11 anos, morador de Vitória, conquistar o coração dos telespectadores. 
Com sua potente voz, e fofurice extra, o cantor-mirim chamou a atenção cantando Apenas Mais Uma de Amor, de Lulu Santos.  Ranon foi muito elogiado e selecionado para continuar no reality, entrando para o time de Simone & Simaria, as mesmas técnicas que consagraram Jeremias Reis na edição de 2019.

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"É um momento mágico estar aqui. Essa música descreve um pouco do que estou fazendo no 'The Voice'. Queria passar isso para vocês", afirmou o garoto logo após a apresentação. Muito aplaudido e elogiado nas redes sociais, Ranon revelou que começou  a cantar aos três anos, em uma igreja evangélica. "Meu primeiro solo foi aos seis", complementou. 
Simone & Simaria eram só elogios para o novo pupilo.''Garoto, você tem muito talento! É afinado, seguro de si e passa essa segurança no palco. Tem uma voz muito potente também. Isso é essencial para o novo mercado fonográfico",  adiantaram as divas da música sertaneja.  
Welcson Viegas é participante do 'The Voice Kids' Crédito: Artur Meninea/Gshow
Outro capixaba está classificado para a segunda etapa da nova temporada do "The Voice Kids". Welcson Viegas, de 12 anos, também de Vitória,  cantou a música "Mala", da dupla sertaneja Matheus & Kauan, e ingressou na equipe de Simone & Simaria em programa exibido em janeiro.

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