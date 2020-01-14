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Em Vitória

Direto do The Voice Kids, Welcson Viegas agita colônia de férias no ES

Candidato da edição 2020 do reality musical se apresentou na colônia de férias do Cajun da Praia do Suá

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 19:19
Participante do The Voice Kids 2020, Welcson Viegas conversa com crianças da Colônia de Férias do Cajun da Praia do Suá Crédito: Divulgação/PMV
Participante do The Voice Kids 2020, Welcson Viegas fez uma visita surpresa às crianças da Colônia de Férias do Cajun da Praia do Suá, em Vitória. Na última segunda-feira (13), ele se apresentou no espaço, a convite da educadora de música da unidade, Jaqueline Rodrigues de Jesus, e conversou com as 14 crianças que participam do projeto.
Animado com a disputa no reality global, o capixaba de 12 anos passou a mensagem para as outras crianças de persistência: "Tenha sempre um objetivo e assim você conquistará seus sonhos", disse Welcson, que está bem feliz ao participar do time de Simone e Simaria.
"Ainda estou sonhando, muito emocionado. Eu queria muito que elas me escolhessem e aconteceu", contou.

O capixaba Welcson Viegas, participante do The Voice Kids 2020

Morador do bairro Santa Martha, Welcson contou para os participantes da colônia de férias que queria ser engenheiro. "Mas a matemática começou a ficar a difícil e o amor pela música só cresceu", disse, acrescentando que se inspirou no pai. Welbert, que também é músico.

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Vale lembrar que as colônias de férias do Cajun prosseguem em todas as unidades até o dia 31. Podem participar crianças e adolescentes com idades entre 6 e 15 anos. A participação é gratuita e as inscrições devem ser realizadas diretamente nos Cajuns.
Enquanto isso, Welcson se prepara para a fase das Batalhas. Nela, as 72 crianças escolhidas nas audições se apresentam em trios. Cada criança do trio se apresenta e o técnico escolhe apenas uma para representá-lo na próxima fase.

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