Jeremias Reis: a vida após a fama do capixaba que ganhou o The Voice

O cantor Jeremias Reis Crédito: Reprodução/Instagram @jeremiasreisoficial

Jeremias Reis, de 12 anos, encantou o Brasil mesmo antes de vencer a edição de 2019 do The Voice Kids na Globo. Mas não por isso a vitória não lhe rendeu (ótimos!) frutos. O capixaba surfa na fama que o reality musical lhe deu até hoje e tem sido figurinha fácil em apresentações e aberturas de shows, além de também realizar um trabalho solo que decola nas plataformas digitais.

Só no Spotify, o primeiro single que o cantor mirim lançou, "A Língua dos Anjos", tem mais de 78 mil plays. Número só ultrapassado pelo segundo lançamento, a música "Sobre as Águas", que está chegando nos 100 mil.

"Mudou muita coisa. Mudou tudo desde o começo. Não posso sair mais na rua que as pessoas me reconhecem e pedem foto (risos). Mas eu gosto, sempre gostei desse reconhecimento e contato com o público. Depois dos últimos trabalhos no nicho gospel, também tive um retorno legal e acho que é nisso que vou apostar mais a partir de agora. Mas, por enquanto, também não tenho trabalhos novos à vista", completa, justificando o tempo que vai pretende tirar para si mesmo.

07/01/2019 - Jeremias Reis, de 11 anos, capixaba, participa do The Voice Kids Crédito: Reprodução/TV Globo

Mas nada de um ano sabático, apenas para dar aquela descansada depois de um 2019 tumultuado. Só neste ano, mesmo em que venceu o The Voice Kids - e por esse motivo ganhou R$ 250 mil e um contrato com a Universal Music -, ele foi selecionado como padrinho do McDia Feliz no Espírito Santo; participou do Super Chefinhos com Ana Maria Braga, no "Mais Você"; e lançou "A Língua dos Anjos" e "Sobre as Águas", seus dois primeiros singles (nessa ordem); lançou "Gratidão", seu primeiro EP, em outubro.

Achou pouco? O rapaz ainda está com agenda lotada com participações em diversas cantatas de Natal no Espírito Santo e em outros Estados. Para fechar o ano, Jeremias foi anunciado como um dos homenageados da Boa Vista para o Carnaval de Vitória 2020.

MUDANÇA DE VIDA E COSTUMES

Atualmente, Jeremias frequenta regularmente uma escola particular da Serra, que passou a ir já desde quando começou a aparecer no The Voice Kids, e também faz atividades extras, como aulas de inglês. Ele vai continuar investindo nos estudos, é claro, mas já tem certeza de que vai continuar na área artística.

"Quero investir na carreira, mesmo. É isso que vou estudar. Espero que esse seja o início de muita coisa ainda (risos). O que eu tirei de toda a experiência é que tenho que estar sempre com o pé no chão. Isso foi dito em todos os trabalhos que realizei, entrevistas, apresentações... Não adianta essa fama se não tiver carisma e humildade sempre", avalia.

E de carisma e humildade, Jeremias parece entender bem. Tanto que, logo em suas primeiras aparições na TV, a resposta do público foi muito positiva. Na ocasião, a história de vida do capixaba é que gerou uma comoção unânime entre os que acompanham o reality global. Toda essa bonança na carreira que ele acaba de trilhar conseguiu melhorar até esses aspectos sociais da vida de Jeremias.

16/03/2019 - ES - Serra - Jeremias Reis, o garoto que emocionou The Voice Kids 2019, recebe uma televisão de presente Crédito: Vitor Jubini

Com parte do prêmio do The Voice Kids, Jeremias comprou uma casa em Maringá, bairro da Serra. Antes morava em Jardim Tropical. "A casa é maior, melhor e sempre foi um sonho. Moramos eu, meus dois irmãos, minha mãe e meu padrastro", detalha.

Com o que sobrou, o pequeno fez uma aplicação para só mexer de novo no dinheiro quando completar 18 anos. Dos sonhos. só ficou faltando realizar um: o de viajar para a Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Mas, consciente que é com os gastos, ele não pretende arcar com esse custo todo tão cedo. "É uma coisa que eu quero muito mas, por enquanto, não sei quando vou. Mas ainda é um sonho", continua.

FAMÍLIA

O padrasto de Jeremias não gosta de aparecer - ele mesmo diz isso. Os irmãos, mais novos, ainda são pequenos para se aproveitarem da imagem do prodígio, mas a mãe, Fabíola Pereira, teve que aprender a lidar com os respingos da fama, que acabaram atingindo a família depois que o cantor fez fama na telinha da Globo.

A mãe da estrela global admite que a rotina mudou bastante, mas nada com o que ela não pudesse se acostumar. Na verdade, ela é um suporte que Jeremias precisa ter - e ainda precisará - por alguns anos. "Ele precisa de mim para muita coisa. Acompanhá-lo a médicos, compromissos oficiais, mas no geral melhorou muito, né?", opina.

Segundo Fabíola, que nem conseguiu voltar a trabalhar fora de casa desde que Jeremias virou vencedor do The Voice Kids, a agenda dele é tão lotada que até curso que ele ganha está difícil para engrenar na rotina. Ela destaca que todos os dias da semana, praticamente, há atividade extra à tarde, além do horário que ele já cumpre no colégio.

"Ele faz fono, psicólogo, aulas extras de reforço... Tudo do bom e do melhor para poder investir na educação, que é o primordial. Eu só acompanho", brinca.

PLANOS

Até agora, Jeremias tem no currículo "Gratidão", seu primeiro EP com "A Língua dos Anjos" e "Sobre as Águas" - seus dois primeiros singles -, e algumas outras participações em músicas que estão bombando na internet.