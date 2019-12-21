Jeremias Reis: a vida após a fama do capixaba que ganhou o The Voice

Jeremias Reis, de 12 anos, encantou o Brasil mesmo antes de vencer a edição de 2019 do The Voice Kids na Globo. Mas não por isso a vitória não lhe rendeu (ótimos!) frutos. O capixaba surfa na fama que o reality musical lhe deu até hoje e tem sido figurinha fácil em apresentações e aberturas de shows, além de também realizar um trabalho solo que decola nas plataformas digitais.
Só no Spotify, o primeiro single que o cantor mirim lançou, "A Língua dos Anjos", tem mais de 78 mil plays. Número só ultrapassado pelo segundo lançamento, a música "Sobre as Águas", que está chegando nos 100 mil.
"Mudou muita coisa. Mudou tudo desde o começo. Não posso sair mais na rua que as pessoas me reconhecem e pedem foto (risos). Mas eu gosto, sempre gostei desse reconhecimento e contato com o público. Depois dos últimos trabalhos no nicho gospel, também tive um retorno legal e acho que é nisso que vou apostar mais a partir de agora. Mas, por enquanto, também não tenho trabalhos novos à vista", completa, justificando o tempo que vai pretende tirar para si mesmo.
Mas nada de um ano sabático, apenas para dar aquela descansada depois de um 2019 tumultuado. Só neste ano, mesmo em que venceu o The Voice Kids - e por esse motivo ganhou R$ 250 mil e um contrato com a Universal Music -, ele foi selecionado como padrinho do McDia Feliz no Espírito Santo; participou do Super Chefinhos com Ana Maria Braga, no "Mais Você"; e lançou "A Língua dos Anjos" e "Sobre as Águas", seus dois primeiros singles (nessa ordem); lançou "Gratidão", seu primeiro EP, em outubro.
Achou pouco? O rapaz ainda está com agenda lotada com participações em diversas cantatas de Natal no Espírito Santo e em outros Estados. Para fechar o ano, Jeremias foi anunciado como um dos homenageados da Boa Vista para o Carnaval de Vitória 2020.
MUDANÇA DE VIDA E COSTUMES
Atualmente, Jeremias frequenta regularmente uma escola particular da Serra, que passou a ir já desde quando começou a aparecer no The Voice Kids, e também faz atividades extras, como aulas de inglês. Ele vai continuar investindo nos estudos, é claro, mas já tem certeza de que vai continuar na área artística.
"Quero investir na carreira, mesmo. É isso que vou estudar. Espero que esse seja o início de muita coisa ainda (risos). O que eu tirei de toda a experiência é que tenho que estar sempre com o pé no chão. Isso foi dito em todos os trabalhos que realizei, entrevistas, apresentações... Não adianta essa fama se não tiver carisma e humildade sempre", avalia.
E de carisma e humildade, Jeremias parece entender bem. Tanto que, logo em suas primeiras aparições na TV, a resposta do público foi muito positiva. Na ocasião, a história de vida do capixaba é que gerou uma comoção unânime entre os que acompanham o reality global. Toda essa bonança na carreira que ele acaba de trilhar conseguiu melhorar até esses aspectos sociais da vida de Jeremias.
Com parte do prêmio do The Voice Kids, Jeremias comprou uma casa em Maringá, bairro da Serra. Antes morava em Jardim Tropical. "A casa é maior, melhor e sempre foi um sonho. Moramos eu, meus dois irmãos, minha mãe e meu padrastro", detalha.
Com o que sobrou, o pequeno fez uma aplicação para só mexer de novo no dinheiro quando completar 18 anos. Dos sonhos. só ficou faltando realizar um: o de viajar para a Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Mas, consciente que é com os gastos, ele não pretende arcar com esse custo todo tão cedo. "É uma coisa que eu quero muito mas, por enquanto, não sei quando vou. Mas ainda é um sonho", continua.
FAMÍLIA
O padrasto de Jeremias não gosta de aparecer - ele mesmo diz isso. Os irmãos, mais novos, ainda são pequenos para se aproveitarem da imagem do prodígio, mas a mãe, Fabíola Pereira, teve que aprender a lidar com os respingos da fama, que acabaram atingindo a família depois que o cantor fez fama na telinha da Globo.
A mãe da estrela global admite que a rotina mudou bastante, mas nada com o que ela não pudesse se acostumar. Na verdade, ela é um suporte que Jeremias precisa ter - e ainda precisará - por alguns anos. "Ele precisa de mim para muita coisa. Acompanhá-lo a médicos, compromissos oficiais, mas no geral melhorou muito, né?", opina.
Segundo Fabíola, que nem conseguiu voltar a trabalhar fora de casa desde que Jeremias virou vencedor do The Voice Kids, a agenda dele é tão lotada que até curso que ele ganha está difícil para engrenar na rotina. Ela destaca que todos os dias da semana, praticamente, há atividade extra à tarde, além do horário que ele já cumpre no colégio.
"Ele faz fono, psicólogo, aulas extras de reforço... Tudo do bom e do melhor para poder investir na educação, que é o primordial. Eu só acompanho", brinca.
PLANOS
Até agora, Jeremias tem no currículo "Gratidão", seu primeiro EP com "A Língua dos Anjos" e "Sobre as Águas" - seus dois primeiros singles -, e algumas outras participações em músicas que estão bombando na internet.
"Mas agora todas as minhas músicas já foram lançadas. Com esse EP, que foi o último trabalho, tudo já está no ar. Continuo na Universal, com contrato de um ano e seis meses, que pode ou não ser renovado. Depois vou ver se eles ainda vão querer a gente (risos)", brinca.