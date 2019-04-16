Como Jeremias Reis, veja 10 cantores que iniciaram a carreira crianças

15/04/2019 - Jeremias Reis é o atual campeão do The Voice Kids Crédito: Vitor Jubini

Jeremias Reis é a nova voz do Brasil. Revelado no "The Voice Kids" 2019, no último domingo (14), o capixaba venceu o reality e encantou o país, que agora espera um single ou disco para que a carreira se consolide nos próximos meses e se perpetue por muitos anos. é a nova voz do Brasil. Revelado no ", no último domingo (14), o capixaba venceu o reality e encantou o país, que agora espera um single ou disco para que a carreira se consolide nos próximos meses e se perpetue por muitos anos. A música já está garantida, uma vez que as técnicas do jovem no programa, Simone & Simaria, garantiram que vão gravar uma canção com o rapaz.

Pequenos prodígios da voz sempre existiram no mundo da música. Alguns, inclusive, cresceram levando o sucesso consigo. O exemplo mais lembrado é Michael Jackson. O Rei do Pop, morto em 2009, iniciou a vida musical com os irmãos, ainda nos anos 1960, formando o The Jackson Five. No fim dos anos 1970, ele chegou à carreira solo e o sucesso o acompanhou até o fim da vida.

No Brasil, temos uma história que, inclusive, volta aos dias atuais com grande repercussão. A dupla Sandy & Júnior começou em 1989, quando os irmãos tinham 6 e 5 anos, e fez um estrondoso sucesso até 2007, quando encerraram as atividades. Em 2019, eles resolveram fazer uma turnê comemorativa de 30 anos que está dando o que falar, já que as datas de apresentação foram poucas e os ingressos chegaram com preços salgados.