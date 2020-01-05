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Quinta temporada

Capixaba de Vitória é escolhido por Simone e Simaria no The Voice Kids

O estudante Welcson Viegas participou da primeira fase das audições às cegas do reality da TV Globo na tarde deste domingo (5)

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 20:45
Welcson Viegas é participante do 'The Voice Kids' Crédito: Artur Meninea/Gshow
A quinta temporada do "The Voice Kids" já tem um representante do Espírito Santo. Morador do bairro Santa Martha, em Vitória, o estudante Welcson Viegas, de 12 anos, foi escolhido pela dupla sertaneja Simone e Simaria na primeira fase de audição às cegas que foi ao ar neste domingo (5) na TV Globo.
Welcson cantou Mala, interpretada por Matheus e Kauan, mas revelou que se inspirou no cantor Hugo Henrique. O capixaba está no mesmo time em que Jeremias Reis foi campeão da edição do The Voice Kids 2019. Welcson disse que está animado e bastante empolgado com os próximos passos.
A gente não tem autorização para falar muita coisa, mas sei que é uma emoção muito grande estar ali no palco. Gosto muito de música. Quando canto, sinto uma presença que não dá para explicar, é muito forte. Eu queria que a Simone e Simaria virassem. Graças a Deus, elas viraram e eu estou no programa, comemora.
A primeira tentativa de Welcson entrar no time de participantes do The Voice Kids foi em 2017. À época, ele chegou a viajar para o Rio de Janeiro e cantou Simples e Romântico, de Nícolas Germano. No entanto, não foi aprovado.
Eu estava muito rouco e não tinha me dedicado muito. Hoje gosto de músicas gospel, sertanejo, MPB e pop. Depois da minha apresentação de hoje (domingo), já ganhei seguidores no Instagram, revela, sorrindo.

FAMÍLIA DE MÚSICOS

Welcson é filho de músico e canta desde os 6 anos de idade. O pai dele trabalha em uma indústria metalmecânica e faz parte da banda gospel Adorasom. Welbert Viegas da Costa, de 37 anos, acompanhou o filho na primeira fase do programa. Além do pai, também são músicos o avô paterno e o irmão de Welcson, Luan, de 17 anos.
O Welcson canta desde que tinha seis anos, mas faz aula de canto há um ano. Somos músicos, mas o único que está chegando a algum lugar é o Welcson. O que estamos sentindo é uma coisa sobrenatural, uma emoção muito grande, disse o pai.

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