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The Voice Kids começa com capixaba e apresentação emocionante

Nascido em Vitória, Welcson Viegas continuará na competição; show de Kauê Penna (RJ) emocionou jurados

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 19:09
Kauê Penna emocionou os jurados na última apresentação do programa deste domingo (5) Crédito: Artur Meninea | Gshow
A quinta temporada de The Voice Kids estreou neste domingo (5) com uma boa dose de emoção. Último a se apresentar, o fluminense  Kauê Penna, de 13 anos, foi o grande destaque do dia. O adolescente cantou a música "Run to You", sucesso na voz da cantora Whitney Houston.
A apresentação dele fez as juradas Claudia Leitte e Simaria, da dupla com Simone, caírem no choro. A cantora sertaneja até tirou as sandálias que usava e as jogou para o alto enquanto ele cantava. Já Carlinhos Brown, escolhido pelo menino, deu a capa que vestia a ele e fez uma reverência.
"Sempre cantei na minha vida, desde os quatro anos. Sempre procurei escutar muito, muito, muito. Nós não tínhamos condições de pagar professor, fonoaudiólogo, mas eu sempre ouvi. Por que se você quer, tem que correr atrás para conseguir. Eu acredito muito nisso. Pode demorar, mas você vai conseguir", afirmou Kauê. 
No programa desde a primeira temporada, Claudia Leitte afirmou que nunca havia ouvido algo igual. "Esse é um dom muito sério, muito precioso. Eu estou honrada de estar aqui e receber um cantor com essa qualidade, esse sentimento bem administrado dentro de si, e você colocou todo seu talento à nossa disposição". 

CAPIXABA NA DISPUTA

O capixaba Welcson Viegas é participante da quinta temporada do The Voice Kids Crédito: Artur Meninea/Gshow
Representando o Espírito Santo na competição, Welcson Viegas, de 12 anos, também garantiu uma vaga na próxima fase. Nascido em Vitória, ele cantou a música "Mala", da dupla sertaneja Matheus & Kauan. Classificado, ele agora faz parte do time das irmãs Simone e Simaria.

O PROGRAMA

Esta temporada de The Voice Kids continua cinco fases até a final. A única diferença é que neste ano serão 16 programas, dois a mais que em 2019. O vencedor receberá prêmio de R$ 250 mil e gravará álbum pela Universal Music. A sexta temporada do reality musical já foi confirmada pela Globo.

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