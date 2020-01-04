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Televisão

'The Voice Kids' volta domingo (5) com Jeremias Reis na torcida

Vencedor da edição 2019 espera que mais um capixaba vença o reality

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 21:52
Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids 2019 Crédito: Globo/Raquel Cunha
Já tem um ano que Jeremias Reis fez sua estreia na TV no maior reality show musical infantil da televisão brasileira. E, neste domingo (5), o The Voice Kids volta à tela da Globo e com a promessa de formar uma nova estrela-mirim da música.
"Foi muito bom compartilhar toda essa emoção com o meu Espírito Santo e com o Brasil. Agora, estou na torcida para que mais um capixaba brilhar no The Voice Kids", disse o capixaba vencedore da edição de 2019, em chamada do programa na TV Gazeta.
Não é só Jeremias que está animado. "A gente tá muito feliz. A expectativa está a mil por hora, porque eu tenho certeza que vai ser uma temporada linda em que vamos nos divertir muito", afirma Simaria, que segue no topo de vitórias do programa com duas temporadas no bolso - uma delas ao lado de Jeremias.
"O The Voice Kids, para mim, é renovação. Renovação da esperança. A galera vai ali com um sonho, isso é muito evidente, e é muito massa. Todo mundo ligado ao programa de alguma forma e que o assiste tem um pouco essa sensação, eu acho: de renovar nossos desejos de conquistar, superar, vencer", declara Claudia Leitte, animada com o retorno do reality.

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Carlinhos Brown já fala da importância da tarefa das estrelas da música como técnicos dos pequenos. Meu papel como técnico é confortar o máximo possível para que eles saiam seguros. Tem um jogo, mas o The Voice Kids é também uma brincadeira e, por isso, tem que ser leve. Também é preciso ser sincero, o mais verdadeiro possível dentro da experiência. Não adianta a gente simplesmente encobrir os erros, porque assim elas não aprendem ou, pior, saem achando que acertaram. E, hoje, estamos ajudando na preparação dessas crianças para a música, conta Brown.
"Nós queremos oferecer um show nas tardes de domingo, queremos entreter. Queremos apresentar para o país esses novos talentos: novos intérpretes, compositores, apresentadores, artistas. A música às vezes pode ser um veículo para todas essas funções", completa o baiano.
O time se completa com André Marques na apresentação e Thalita Rebouças nos bastidores. Toda esta turma começa a maratona musical neste domingo (5), a partir das 12h45.

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