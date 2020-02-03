Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pura sedução!

Aos 40 anos, Deborah Secco exibe boa forma em evento carnavalesco

Atriz de 'Salve-se Quem Puder' chamou a atenção pelo look ousado, marcado por fendas que deixavam o corpo em evidência

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 17:41
Deborah Secco, atriz global coroada rainha do camarote Allegria, no Rio de Janeiro Crédito: Beatriz Damy /AgNews
Sucesso como uma das protagonistas da novela "Salve-se Quem Puder", em exibição na TV GazetaDeborah Secco exibe sensualidade e boa forma aos 40 anos. A beldade foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, a rainha do Camarote Allegria, da Marquês de Sapucai, no Rio de Janeiro.

Veja Também

Muso do bumbum de 116 cm será destaque no Carnaval de Vitória

Carnaval 2020: saiba tudo o que vai ter no Camarote Zig Zag

5 maneiras de usar lingerie no look de carnaval

A atriz foi coroada em um evento em Copacabana, bairro da zona sul da capital carioca, realizado na manhã desta segunda (3). Na ocasião, Deborah usou um look dourado, todo aberto nas laterais, levando os fãs à loucura.
Deborah Secco esbanjou boa forma e sensualidade ao ser coroada rainha do camarote Allegria Crédito: Beatriz Damy /AgNews
Gabrielle Joie, atriz trans que fez sucesso na novela "Bom Sucesso", e a cantora Mariana Rios também foram coroadas musa e madrinha, respectivamente, das festas do camarote, que acontecem entre os dias 22 e 29 na passarela do samba carioca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados