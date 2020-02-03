Aos 40 anos, Deborah Secco exibe boa forma em evento carnavalesco

Sucesso como uma das protagonistas da novela "Salve-se Quem Puder", em exibição na TV Gazeta, Deborah Secco exibe sensualidade e boa forma aos 40 anos. A beldade foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, a rainha do Camarote Allegria, da Marquês de Sapucai, no Rio de Janeiro.
A atriz foi coroada em um evento em Copacabana, bairro da zona sul da capital carioca, realizado na manhã desta segunda (3). Na ocasião, Deborah usou um look dourado, todo aberto nas laterais, levando os fãs à loucura.
Gabrielle Joie, atriz trans que fez sucesso na novela "Bom Sucesso", e a cantora Mariana Rios também foram coroadas musa e madrinha, respectivamente, das festas do camarote, que acontecem entre os dias 22 e 29 na passarela do samba carioca.