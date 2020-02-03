5 maneiras de usar lingerie no look de carnaval

Carnaval chegando, é hora de colocar a criatividade em ação para montar os looks e cair na folia. As lingeries expostas têm sido cada vez mais presentes no visual feminino e o carnaval é o momento ideal pra abusar dessa trend, seja sobreposta por uma transparência ou até mesmo colocando tudo pra jogo.
Existem diversas formas de apostar nas lingeries e fazer composições divertidas e estilosas. Além disso, você vai investir em peças que podem ser usadas o ano todo. A dica é aproveitar a falta de regras da época e escolher peças leves e frescas.
A consultora de imagem e estilo Jani Valença explica que os sutiãs no estilo cropped são uma excelente opção, ficam ótimos com shorts jeans ou as famosas sainhas de tule. A febre do momento são as lingeries no neon. Apostem sem medo, aconselha.
Dá pra usar a lingerie aparente também, com blusas ou abadás. É uma maneira de deixar a peça mais estilosa e moderninha e brincar com as cores. A dica é fazer misturas inusitadas, sugere.
A dica da consultora Marcela Altoé é usar um body de renda com uma sainha de tule. Com um coque no cabelo, segundo ela, dá até pra usar a composição em uma fantasia de bailarina, por exemplo.
Para Marcela, uma outra proposta é inovar em uma fantasia de gueixa. Basta pegar aquele robe que está guardado no armário. Complemente novamente com um coque, mas desta vez decorado com hashis, os famosos pauzinhos japoneses. Arremate com batom vermelho, maquiagem puxadinha no olho e um leque.
Por último, a sugestão é investir em bodies e tops metalizados, que você pode aliar a peças básicas, como o jeans por exemplo. Marcas de lingerie, como a Hope, estão fazendo bodies e tops metalizados, já pensando no carnaval. É só colocar um short e um adereço de cabeça e sair desfilando linda por aí, diz Marcela.