5 maneiras de usar lingerie no look de carnaval

Aprenda a usar suas lingeries em composições divertidas para o carnaval. Crédito: Divulgação

Carnaval chegando, é hora de colocar a criatividade em ação para montar os looks e cair na folia. As lingeries expostas têm sido cada vez mais presentes no visual feminino e o carnaval é o momento ideal pra abusar dessa trend, seja sobreposta por uma transparência ou até mesmo colocando tudo pra jogo.

Existem diversas formas de apostar nas lingeries e fazer composições divertidas e estilosas. Além disso, você vai investir em peças que podem ser usadas o ano todo. A dica é aproveitar a falta de regras da época e escolher peças leves e frescas.

A consultora de imagem e estilo Jani Valença explica que os sutiãs no estilo cropped são uma excelente opção, ficam ótimos com shorts jeans ou as famosas sainhas de tule. A febre do momento são as lingeries no neon. Apostem sem medo, aconselha.

Sutiãs de renda podem substituir o top na composição do look. Crédito: Divulgação

Dá pra usar a lingerie aparente também, com blusas ou abadás. É uma maneira de deixar a peça mais estilosa e moderninha e brincar com as cores. A dica é fazer misturas inusitadas, sugere.

Sabrina Sato já apostou na tendência Crédito: Pinterest

A dica da consultora Marcela Altoé é usar um body de renda com uma sainha de tule. Com um coque no cabelo, segundo ela, dá até pra usar a composição em uma fantasia de bailarina, por exemplo.

Você pode complementar o look com lantejoulas e paetês. Crédito: Divulgação

Para Marcela, uma outra proposta é inovar em uma fantasia de gueixa. Basta pegar aquele robe que está guardado no armário. Complemente novamente com um coque, mas desta vez decorado com hashis, os famosos pauzinhos japoneses. Arremate com batom vermelho, maquiagem puxadinha no olho e um leque.

A fantasia de gueixa é uma opção fácil e criativa. Crédito: Pinterest

Por último, a sugestão é investir em bodies e tops metalizados, que você pode aliar a peças básicas, como o jeans por exemplo. Marcas de lingerie, como a Hope, estão fazendo bodies e tops metalizados, já pensando no carnaval. É só colocar um short e um adereço de cabeça e sair desfilando linda por aí, diz Marcela.