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Caso de polícia

'BBB 20': Tiago Leifert abre o jogo sobre intimação de Petrix

Apresentador do 'BBB 20', Tiago Leifert falou que departamento jurídico da Globo recebeu o documento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 09:03

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 09:03

  Crédito: Divulgação/TV Globo
Durante o programa ao vivo na noite desta segunda-feira (3), Tiago Leifert decidiu falar sobre a intimação que o brother Petrix recebeu para apurar os casos de assédio dentro do "BBB 20". 
Petrix deve deixar a casa até a próxima sexta (7) para prestar depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro. 

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"A delegacia quer esclarecimentos sobre o comportamento do Petrix dentro da casa, assunto que já foi tratado aqui com vocês, duas vezes. Como Petrix está confinado, o departamento jurídico da Globo foi quem recebeu o documento", disse Tiago, durante o reality da Globo. 
O apresentador ainda completou, um pouco depois de dar as primeiras informações sobre o caso: "A Globo informa que a intimação foi entregue ao departamento jurídico, hoje". 

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