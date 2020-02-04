'BBB 20': Tiago Leifert abre o jogo sobre intimação de Petrix

Durante o programa ao vivo na noite desta segunda-feira (3), Tiago Leifert decidiu falar sobre a intimação que o brother Petrix recebeu para apurar os casos de assédio dentro do "BBB 20".
Petrix deve deixar a casa até a próxima sexta (7) para prestar depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro.
"A delegacia quer esclarecimentos sobre o comportamento do Petrix dentro da casa, assunto que já foi tratado aqui com vocês, duas vezes. Como Petrix está confinado, o departamento jurídico da Globo foi quem recebeu o documento", disse Tiago, durante o reality da Globo.
O apresentador ainda completou, um pouco depois de dar as primeiras informações sobre o caso: "A Globo informa que a intimação foi entregue ao departamento jurídico, hoje".