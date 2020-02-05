'BBB 20': Bianca, a Boca Rosa, se desespera após críticas: 'Não duvidei'

A chegada de Daniel e Ivy da casa de vidro direto para o "BBB 20" deu o que falar entre os confinados na madrugada desta quarta-feira (5).
Assim que soube que estava sendo vítima de críticas fora da casa, Bianca Andrade, a Boca Rosa, se desesperou.
"Só queria que todo mundo se desse bem, não queria ir contra ninguém. Tem que ouvir todos os lados, só quero que as pessoas se entendam. Eu não tenho essa coisa, eu não duvidei, achei que elas tinham interpretado errado", disse.
Bianca foi consolada pelas sisters.