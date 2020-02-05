'BBB 20': Cleo diz entender Bianca, a Boca Rosa: 'Privilégio masculino'

A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo

A atriz e cantora Cleo , 37, usou as suas redes sociais para dar a sua opinião sobre as recentes polêmicas do Big Brother Brasil 20 . A artista alerta que algumas pessoas estão usando as redes para dizer que "o grupo de mulheres" criou um barraco, quando a discussão é outra.

"A questão maior é que há um grupo de homens que está usando o seu privilégio masculino -simplesmente pelo fato deles serem homens e por isso sempre vão passar um pano para eles- para forjar um plano totalmente machista para queimar o nome das meninas", diz Cleo.

Cleo afirma que as mulheres são sempre julgadas por uma traição de forma muito mais dura do que ocorre com os homens. "Jogo é jogo, estratégia é estratégia, mas eles estão usando um privilégio para perpetuar formas de opressão históricas que estão sendo colocadas em questão na sociedade hoje. Esse tema tá aí, tá todo mundo falando disso. Homens melhorem!"

A artista ainda brincou que deseja muito ser amiga de Marcela por que ela é muito sensata e diz entender porquê Boca Rosa não se uniu às mulheres. "A Bianca é uma mulher que pode não estar entendendo um monte de coisa e ela é oprimida. Às vezes, o oprimido fica do lado do opressor para não ser a vitima, eu mesma já passei por isso. É muito ruim se sentir impotente e fraco. Torço pra que a Manu, a Marcela e a Gi façam a entender a importância de uma mulher ficar do lado da outra."

Nas últimas semanas, além de acusações de assédio sexual , o BBB 20 voltou à roda de polêmicas quando as mulheres descobriram que eram vítimas de um plano machista criado pelos homens participantes. Hadson propôs que seria uma boa ideia provocar as mulheres casadas para que elas traíssem seus parceiros, e assim, fossem "queimadas" para o público do reality.