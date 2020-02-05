Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Só polêmica!

'BBB 20': Cleo diz entender Bianca, a Boca Rosa: 'Privilégio masculino'

'Torço pra que as meninas a façam entender a importância de uma mulher ficar do lado da outra'

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 08:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 08:54
A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo
A atriz e cantora Cleo, 37, usou as suas redes sociais para dar a sua opinião sobre as recentes polêmicas do Big Brother Brasil 20. A artista alerta que algumas pessoas estão usando as redes para dizer que "o grupo de mulheres" criou um barraco, quando a discussão é outra. 
"A questão maior é que há um grupo de homens que está usando o seu privilégio masculino -simplesmente pelo fato deles serem homens e por isso sempre vão passar um pano para eles- para forjar um plano totalmente machista para queimar o nome das meninas", diz Cleo.  
Cleo afirma que as mulheres são sempre julgadas por uma traição de forma muito mais dura do que ocorre com os homens. "Jogo é jogo, estratégia é estratégia, mas eles estão usando um privilégio para perpetuar formas de opressão históricas que estão sendo colocadas em questão na sociedade hoje. Esse tema tá aí, tá todo mundo falando disso. Homens melhorem!"
A artista ainda brincou que deseja muito ser amiga de Marcela por que ela é muito sensata e diz entender porquê Boca Rosa não se uniu às mulheres. "A Bianca é uma mulher que pode não estar entendendo um monte de coisa e ela é oprimida. Às vezes, o oprimido fica do lado do opressor para não ser a vitima, eu mesma já passei por isso. É muito ruim se sentir impotente e fraco. Torço pra que a Manu, a Marcela e a Gi façam a entender a importância de uma mulher ficar do lado da outra."

Veja Também

"BBB 20": acusado de assédio, Petrix é eliminado com 80,27% votos

"BBB 20": Ivy e Daniel são escolhidos pelo público na casa de vidro

"BBB 20": Flayslane detona capixaba Gizelly: "Podre, falsa"

Nas últimas semanas, além de acusações de assédio sexual, o BBB 20 voltou à roda de polêmicas quando as mulheres descobriram que eram vítimas de um plano machista criado pelos homens participantes. Hadson propôs que seria uma boa ideia provocar as mulheres casadas para que elas traíssem seus parceiros, e assim, fossem "queimadas" para o público do reality.
A youtuber Bianca, conhecida pelo apelido de Boca Rosa, não ficou do lado das mulheres e acabou sendo "cancelada" na internet por seus fãs.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados