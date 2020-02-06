Clima de romance

'BBB 20': Gizelly diz que ama Marcela e público torce pelo casal

Capixaba disse em conversa na madrigada de quinta-feira (6) que está apaixonada 'há um tempo'. No Twitter, a hashtag #Gicela, junção do nome das sisters, foi uma das mais compartilhadas

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 20:41

Redação de A Gazeta

Marcela e Gizelly durante festa no "BBB 20" Crédito: Rede Globo/ Reprodução
Nem só de tretas vive o "Big Brother". O clima de romance também tem seu lugar. Na madrugada desta quinta-feira (6), a capixaba Gizelly  Bicalho revelou que está apaixonada por Marcela McGowan. Não demorou muito para que os fãs começassem a torcer pelo novo casal, e a hashtag #Gicela, união do nome das sisters, foi uma das que mais circularam no Twitter. 
No Quarto do Céu, Gizelly conversava com Manu Gavassi e  e Rafa Kalimann sobre relacionamentos, quando a cantora fez uma declaração para o namorado, Igor Carvalho. A capixaba, então, revela:  "Às vezes, eu olho para a Marcela toda noite antes de dormir e falo 'meu Deus, quero falar eu te amo para ela', mas vai achar que sou louca. Mas já amo ela faz um tempo, acho que estou apaixonada".
Não fica claro se Gizelly estava se referindo a namoro ou amizade, mas as sociais ficaram em polvorosa. O público do "BBB 20" já começou a shippar o romance entre as sisters. No início do programa, Marcela já havia se assumido bissexual.
Irmã da médica, Mariane McGowan contou que não acredita em um romance entre a advogada e Marcela, mas disse que apoiaria se acontecesse: Nós vimos o shipp (risos). Marcela e Gizelly são boas amigas. Acho que não vai acontecer nada. Mas também, se acontecer, a gente apoiaria. Afinal, não existe problema algum nisso, declarou ao jornal Extra. Confira algumas reações no Twitter:

