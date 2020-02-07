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Só questão de tempo

Feliz com casamento, Whindersson Nunes diz querer ser pai

Whindersson voltou a negar que ele e a cantora Luísa Sonza estejam em crise

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 08:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 08:44
O humorista Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
Se dependesse do humorista Whindersson Nunes, 25, ele e a mulher, a cantora Luísa Sonza, já teriam tido um filho. Ele contou que isso só não aconteceu por conta das carreiras promissoras de ambos.
Em entrevista ao Pânico na Jovem Pan, o comediante contou que teve uma conversa definitiva com Luísa logo depois que se casaram, em 2018. "Eu queria muito ter filho. Depois de conversar com ela entendi que minha esposa era muito nova para ser mãe. A carreira começando a dar certo, lançando coisas, Carnaval e você poder estar tranquilo para viajar. Não teria como interromper", contou ele sobre a mulher de 21 anos.
Porém, a ideia ainda não saiu de sua cabeça. Ele revelou que assim que for possível e que ambos decidam que chegou o momento, vai parar tudo para poder se dedicar à paternidade.
Por conta disso, Whindersson voltou a negar que ele e a cantora Luísa Sonza estejam em crise. "Está tudo ótimo. Está incrível. Saiu matéria em jornal dizendo que, mesmo que a gente negasse, nossa relação estava por um fio", lembrou.

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No fim do mês de janeiro, a cantora intérprete da música "Garupa" reagiu a uma notícia sobre o "término" do casal publicada por um jornal carioca. 
A manchete dizia que o relacionamento estava "por um fio" e Sonza marcou o humorista em resposta à publicação: "[risos] amor olha", escreveu a artista. Whindersson respondeu com emojis de risada e também escreveu: "Do nada". Depois, postou uma foto de rupa íntima junto do amado.

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