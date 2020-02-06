'Dieta e nada de sexo', diz modelo casado com prefeito sobre carnaval

Ostentando o corpo sarado em ensaio de pré-carnaval ousado, Max contou que a união da dieta com a abstinência sexual foram alguns dos fatores que os ajudaram a conquistar mais resistência física e foco para aguentar horas de desfile. Muitos dizem que a abstinência ao sexo é bobagem, quando na verdade essa ação te ajuda a manter o equilíbrio e não tenho distrações.
Max foi vencedor do Mister Lins, em São Paulo, e concorreu na etapa nacional do Mister Brasil no último ano. Ele é casado com o prefeito de Lins, Edgar de Souza, que o apoia em todos os projetos. Ele me apoia em tudo, sou muito grato, conclui.
A Escola de Samba Pérola Negra retornou à elite do samba e vai abrir os desfiles no segundo dia do Grupo Especial do carnaval de 2020 em São Paulo.