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'Dieta e nada de sexo', diz modelo casado com prefeito sobre carnaval

O modelo Max Souza, que é casado com um prefeito de São Paulo, revelou a preparação para o Carnaval 2020

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 10:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 10:03
O modelo Max Souza Crédito: Edil Gustavo/CO Assessoria
Max Souza, destaque da Pérola Negra, de São Paulo, está fazendo de tudo para garantir uma estreia positiva no carnaval. O modelo prometeu um dia inteiro de dieta restrita, muita água e nada de sexo um dia antes do desfile na avenida.
Ostentando o corpo sarado em ensaio de pré-carnaval ousado, Max contou que a união da dieta com a abstinência sexual foram alguns dos fatores que os ajudaram a conquistar mais resistência física e foco para aguentar horas de desfile. Muitos dizem que a abstinência ao sexo é bobagem, quando na verdade essa ação te ajuda a manter o equilíbrio e não tenho distrações.
Max foi vencedor do Mister Lins, em São Paulo, e concorreu na etapa nacional do Mister Brasil no último ano. Ele é casado com o prefeito de Lins, Edgar de Souza, que o apoia em todos os projetos. Ele me apoia em tudo, sou muito grato, conclui. 

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