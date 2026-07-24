"Um dia você vai me ver na TV", lembra pai do repórter Caíque Verli

O trabalho do jornalista também marcou telespectadores. Um deles é o aposentado José Geraldo, morador de Vitória. Ele estava em Carangola visitando familiares quando soube que Caíque era natural da cidade e decidiu ir ao velório prestar uma última homenagem.





"Eu vim prestar essa homenagem porque acho que é um cara bacana. Ele vai fazer muita falta", afirmou.





O diretor-executivo da TV Gazeta, Antônio Cezar Martins, destacou o talento, a generosidade e a amizade que Caíque cultivava com os colegas.





"É um momento que ninguém quer passar. Você vê um colega tão novo e tão promissor se despedindo dessa forma. O que a gente pode fazer é dar apoio à família e fazer com que a lembrança dele fique sempre viva como a pessoa maravilhosa, amiga e correta que foi", declarou.