Finais da Taça EDP das Comunidades 2026 acontecem neste domingo (26)

Eldorado - Masculino





Eldorado foi o primeiro time a se classificar para a final masculina. Com uma campanha impecável, a equipe chega à grande final credenciada pelo excelente desempenho ao longo da competição. Na fase de grupos, venceu os três compromissos e avançou com 100% de aproveitamento, superando o Vila Nova de Colares por 3 a 2, o Palmeiras por 1 a 0, em um confronto equilibrado, e o Residencial Vista do Mestre por 2 a 0. A campanha garantiu a liderança da chave, com nove pontos conquistados.





No mata-mata, mostrou mental forte ao eliminar o Vista Mar nos pênaltis, após empate em 1 a 1. Nas quartas de final, venceu o Nova Bethânia por 2 a 0, e na semifinal voltou a decidir a classificação nas penalidades depois de um emocionante empate por 1 a 1. Agora, embalada pelos resultados e com a confiança em alta, a equipe chega à decisão focada na conquista do título. Até o momento, soma 10 gols marcados e apenas quatro sofridos.



