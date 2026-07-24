Finais da Taça EDP das Comunidades 2026 acontecem neste domingo (26)

Está chegando a hora da grande final da Taça EDP das Comunidades 2026. No próximo domingo (26), no Campo do Canarinho, em Feu Rosa, na Serra, quatro equipes de diferentes pontos da Grande Vitória entram em campo em busca do título do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.
No campo do bairro Goiabeiras, em Vitória, as equipes de Bairro da Penha e Goibeiras, no feminino, e Eldorado e Alvorada, no masculino, se classificaram para a grande decisão após cerca de três meses de competição, desde as peneiras até a fase de grupos e mata-matas. Os dois jogos das finais terão transmissão exclusiva de A Gazeta.
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Raio-X dos finalistas
Eldorado - Masculino
Eldorado foi o primeiro time a se classificar para a final masculina. Com uma campanha impecável, a equipe chega à grande final credenciada pelo excelente desempenho ao longo da competição. Na fase de grupos, venceu os três compromissos e avançou com 100% de aproveitamento, superando o Vila Nova de Colares por 3 a 2, o Palmeiras por 1 a 0, em um confronto equilibrado, e o Residencial Vista do Mestre por 2 a 0. A campanha garantiu a liderança da chave, com nove pontos conquistados.
No mata-mata, mostrou mental forte ao eliminar o Vista Mar nos pênaltis, após empate em 1 a 1. Nas quartas de final, venceu o Nova Bethânia por 2 a 0, e na semifinal voltou a decidir a classificação nas penalidades depois de um emocionante empate por 1 a 1. Agora, embalada pelos resultados e com a confiança em alta, a equipe chega à decisão focada na conquista do título. Até o momento, soma 10 gols marcados e apenas quatro sofridos.
Alvorada - Masculino
Em sua primeira participação na competição, a equipe de Alvorada chega à grande final embalada por uma campanha de destaque e sonhando com o título. Na fase de grupos, conquistou duas vitórias e um empate, garantindo a liderança da chave com sete pontos. A caminhada começou com uma goleada por 4 a 0 sobre o Morro da Garrafa, seguida por um empate sem gols diante do Rio Marinho e outra grande atuação, vencendo o Dom João Batista por 5 a 1.
No mata-mata, manteve o alto nível de desempenho ao eliminar o Ibes por 2 a 0 nas oitavas, na casa deles, superar o Perocão por 3 a 1 nas quartas de final e confirmar a vaga na decisão com uma goleada por 4 a 0 sobre o Mucuri na semifinal. Agora, a equipe chega à decisão motivada e determinada a coroar sua excelente campanha com o título logo em sua estreia no torneio. Olho no Richard da Luz Camargo, artilheiro da equipe com 5 gols, e Alexandre Rodrigues Oliveira, que está logo atrás com 4.
Bairro da Penha - Feminino
Atual bicampeã da competição, a equipe chega à sua terceira final consecutiva com uma campanha avassaladora e a missão de, além defender o título, também buscar do tricampeonato. Na fase de grupos, venceu os três compromissos com goleadas expressivas: 7 a 0 sobre Nova Rosa da Penha, 6 a 0 diante do Vale Encantado e mais um 7 a 0 contra Eldorado, garantindo a liderança da chave com nove pontos e 100% de aproveitamento.
No mata-mata, manteve o ritmo dominante ao eliminar Bela Vista com uma vitória por 5 a 1, nas quartas, e aplicar uma goleada de 8 a 0 sobre Comunidades Originárias, na semifinal, carimbando o passaporte para a decisão. Ao longo da torneio, a equipe marcou 33 gols e sofreu apenas um, confirmando a força de seu ataque, a solidez defensiva e o amplo favoritismo. O grande destaque individual é Maria Eduarda, artilheira isolada na competição, com nove gols marcados. Com ela, o time tem 7 jogadores no top-10 de artilheiras do campeonato.
Como acompanhar as finais?
Além das arquibancadas livres no Campo do Canarinho, as decisões podem ser acompanhadas por meio de uma transmissão ao vivo no site e no YouTube de A Gazeta. Na plataforma de vídeos, basta pesquisar por "A Gazeta ES" e ir até a aba de vídeos ao vivo. No site, uma chamada especial será disponibilizada pouco antes do início dos jogos com o link da transmissão.