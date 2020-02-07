Mulher de Pyong reage sobre danças: 'Não tem masculinidade frágil'

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Pyong... não se preocupe meu querido, todos nós te amamos e estamos vendo essa implicância idiota desse macho frustrado contra vc! A gente vai votar nele com a força do nosso ódio. Ele que se prepare, caiu no paredão o bagulho vai ficar doido!!!!!!!??????????????????? #BBB2O #PETRIXEXPULSO #teampyonglee