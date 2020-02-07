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No "BBB 20"

Mulher de Pyong reage sobre danças: 'Não tem masculinidade frágil'

No BBB 20, Pyong já dançou a coreografia da música 'Pesadão', de Iza

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 08:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 08:49
"BBB 20": o brother Pyong Crédito: TV Globo/Reprodução
Dentro do BBB 20, se tem uma pessoa que gosta de dançar esta é o hipnólogo Pyong Lee. E para sua esposa, Sammy, 21, que está grávida de oito meses dele, isso só mostra que ele é seguro quanto a sua sexualidade.
"Umas das coisas que mais gosto é o jeito como ele dança. Pyong não tem masculinidade frágil. Não foi surpresa", disse durante participação no canal de Christian Figueiredo no YouTube.
Aliás, ela contou que o ajudou a preparar os passos. "O quadradinho [passo de funk] fui eu quem ensinei. Foram muitas noites de treinamento", contou.
No BBB 20, Pyong já dançou a coreografia da música "Pesadão", de Iza. Ele também já ensinou os passos para algumas meninas.

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"Ele é naturalmente debochado", analisou Sammy. Depois, ainda fez uma crítica aos outros homens da casa. "Cara bombado de academia não presta."
Pyong Lee também já revelou no reality que não gosta de passar desodorante nem perfume e que não troca de camisa por uma semana. "Eu o ajudei a fazer as malas e coloquei uma pilha de camisetas, todas pretas", reforçou a esposa.

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