Graciele Lacerda surge quase irreconhecível em foto: 'Diferença'

Noiva de Zezé Di Camargo, a capixaba Graciele Lacerda surpreendeu os seguidores ao resgatar uma foto do passado nesta semana. A jornalista relembrou da época em que seu cabelo era completamente cacheado e surgiu praticamente irreconhecível.
No clique, a musa usava microshorts, barriguinha de fora e cabelo solto.
A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! (Risos). Já postei uma foto da infância onde eu tinha os cabelos bem lisinhos. Com o tempo eles foram encaracolando até ficarem assim: cacheados! Para quem me pergunta a cor do meu cabelo, essa da foto, é a natural: um castanho claro! Mas confesso que amo eles assim como estão hoje. Lisinhos e bem pretinhos!", comentou.