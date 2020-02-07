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Cabelo natural

Graciele Lacerda surge quase irreconhecível em foto: 'Diferença'

Noiva de Zezé Di Camargo postou foto de quando tinha os cabelos completamente naturais

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 09:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 09:34
  Crédito: Rosa Marcondes
Noiva de Zezé Di Camargo, a capixaba Graciele Lacerda surpreendeu os seguidores ao resgatar uma foto do passado nesta semana. A jornalista relembrou da época em que seu cabelo era completamente cacheado e surgiu praticamente irreconhecível. 
No clique, a musa usava microshorts, barriguinha de fora e cabelo solto. 

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A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! (Risos). Já postei uma foto da infância onde eu tinha os cabelos bem lisinhos. Com o tempo eles foram encaracolando até ficarem assim: cacheados! Para quem me pergunta a cor do meu cabelo, essa da foto, é a natural: um castanho claro! Mas confesso que amo eles assim como estão hoje. Lisinhos e bem pretinhos!", comentou. 

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