Graciele Lacerda surge quase irreconhecível em foto: 'Diferença'

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#TBT A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença!!!! Kkkkk ?? Já postei uma foto da infância onde eu tinha os cabelos bem lisinhos. Com o tempo eles foram encaracolando até ficarem assim: cacheados!!!! Para quem me pergunta a cor do meu cabelo, essa da foto, é a natural; um castanho claro!Mas confesso que amo eles assim como estão hoje. Lisinhos e bem pretinhos!!!