Viúva de Gugu diz que vai processar quem disser que o apresentador é gay

O apresentador Gugu Liberato e seu suposto companheiro, o chef de cozinha Thiago Salvatico Crédito: Reprodução/Twitter

Na manhã desta sexta-feira (7), o advogado Nelson Wilians, que representa a viúva de Gugu Liberato, afirmou que vai processar judicialmente o jornalista Léo Dias e qualquer outra pessoa que queira manchar a honra do falecido artista.

Nos últimos dias, alguns sites de notícias de celebridades chegaram a divulgar que o apresentador mantinha um relacionamento com um chef de cozinha brasileiro, que morava na Alemanha, e que os dois estavam juntos antes de Gugu retomar aos Estados Unidos e sofrer a queda que o levou à morte.