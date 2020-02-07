Viúva de Gugu diz que vai processar quem disser que o apresentador é gay

Na manhã desta sexta-feira (7), o advogado Nelson Wilians, que representa a viúva de Gugu Liberato, afirmou que vai processar judicialmente o jornalista Léo Dias e qualquer outra pessoa que queira manchar a honra do falecido artista.
Em sua estreia na Rádio Metrópoles nesta sexta (7), o colunista divulgou o nome de um chef de cozinha apontado como companheiro de Gugu Liberato nos últimos anos.
Nos últimos dias, alguns sites de notícias de celebridades chegaram a divulgar que o apresentador mantinha um relacionamento com um chef de cozinha brasileiro, que morava na Alemanha, e que os dois estavam juntos antes de Gugu retomar aos Estados Unidos e sofrer a queda que o levou à morte.
Morto em novembro do ano passado após um acidente doméstico, Gugu deixou a esposa Rose Miriam e três filhos em disputa judicial pela herança. Sem reconhecer a legitimidade da união estável de Rose com o apresentador, a Justiça de São Paulo determinou, nesta semana, uma redução da pensão de R$ 100 mil para R$ 42 mil.