'BBB 20': Victor Hugo dá em cima de Guilherme e bonitão desabafa

"Ele já falou: 'Eu piro em ti', mas não com essas palavras. Ele está se empolgando. Pergunta para a Gabi depois. Tá (xingamento). A Gabi ficou com medo. Eu não fiz nada. O moleque (Victor Hugo) me chamou para deitar e eu fui, porque não tenho nada contra. Aí ele se empolga, começa a me abraçar, aí eu disse: '(Xingamento), é agora'. Mas aí parou", relatou o bonitão.