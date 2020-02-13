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"Eu piro em ti"

'BBB 20': Victor Hugo dá em cima de Guilherme e bonitão desabafa

Brother desabafou com Flayslane e, apesar de Victor Hugo se declarar assexuado, andou dando umas investidas no bonitão do 'BBB 20'

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 09:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 09:30
"BBB 20": os brothers Guilherme e Victor Hugo abraçados Crédito: TV Globo/Reprodução
Em conversa com Flayslane na festa do líder da Gabi no "BBB 20", o brother Guilherme decidiu desabafar quanto a algumas atitudes de Victor Hugo, o participante do reality que ficou famoso por ser assexuado. No entanto, o modelo tem recebido algumas investidas do colega de confinamento, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 
"Ele já falou: 'Eu piro em ti', mas não com essas palavras. Ele está se empolgando. Pergunta para a Gabi depois. Tá (xingamento). A Gabi ficou com medo. Eu não fiz nada. O moleque (Victor Hugo) me chamou para deitar e eu fui, porque não tenho nada contra. Aí ele se empolga, começa a me abraçar, aí eu disse: '(Xingamento), é agora'. Mas aí parou", relatou o bonitão. 

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Em seguida, Guilherme disse que Gabi chegou e falou: "Vamos dormir". 

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