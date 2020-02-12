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Polícia Civil

'BBB 20': polícia investiga supostos assédios de Pyong em festa

Caso semelhante aconteceu com o participante Petrix Barbosa

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 09:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 09:51
"BBB 20": o brother Pyong Crédito: Victor Pollak/Globo
A Polícia Civil do Rio de Janeiro por meio da DEAM (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher) de  Jacarepaguá, abriu investigações sobre o comportamento de Pyong Lee durante uma das festas do BBB 20. A ideia é apurar se houve assédio. Isso aconteceu com Petrix, e o caso segue em investigação.
O processo, segundo a polícia, ainda está bem no início e tem como base notícias e tudo o que tem sido veiculado na imprensa e nas redes sociais. Não há uma data para que ele seja ouvido nem a confirmação se isso de fato vai acontecer durante o programa.
Durante a última festa, Pyong abraçou Marcela por trás e depois ameaçou dar um beijo nela. Na ocasião, a sister se mostrou um pouco incomodada, já que o ato foi impulsivo e ele tem uma mulher fora do reality. A esposa do hipnólogo está grávida de nove meses.
Em seguida, Pyong abraçou Flayslane e pareceu apertar o bumbum da cantora. Os atos causaram muita revolta nas redes sociais com muita gente pedindo pela expulsão do competidor.
Desde então, Pyong foi chamado ao confessionário e avisado dos atos. Ele alegou que a bebida o havia feito perder o controle. De lá para cá, vem pedindo desculpas à esposa diversas vezes. Ele também parece ter ficado mais retraído na postura e no jeito de agir.
Flayslane e Marcela, quando perguntadas, disseram que não haviam se sentido assediadas.

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Procurada, a Globo não respondeu à solicitação de posicionamento até a publicação deste texto. Já a assessoria de Pyong não retornou.

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