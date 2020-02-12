Kelly Key relembra fetiche de transar dentro de banheiro de ônibus

A cantora Kelly Key Crédito: Lúcio Luna/Divulgação

A cantora Kelly Key , 36, contou que no começo da relação com Mico Freitas, 39, um dos grandes fetiches do casal era transar dentro de qualquer banheiro de ônibus de viagem. A revelação foi feita por ela em seu canal no YouTube.

"Ligava ônibus e já estávamos dentro do banheiro dele. Qualquer lugar era lugar. Eu me arrumava para um show e ele [Mico] tirava minha roupa toda", disse.

A revelação foi feita no momento em que o casal, que já está junto há mais de 15 anos, respondia a uma internauta que tinha dúvidas sobre sexo.

"Sobre transar isso nunca foi problema, só depois de tantos filhos, dá uma esfriada", comentou Kelly.