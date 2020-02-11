Morte de Boechat completa um ano e viúva faz desabafo emocionante

No dia 11 de fevereiro de 2019 a jornalista capixaba Veruska Seibel Boechat teve que se despedir, da pior maneira possível, do seu marido, o também jornalista Ricardo Boechat, vítima de uma tragédia em um acidente de helicóptero em São Paulo. Um ano após a morte, a apresentadora voltou à web para falar sobre o período que tem vivido sem o grande amor.
"Um ano sem ele e minha admiração, meu respeito e meu amor só crescem. Melhor pai que eu poderia ter escolhido para as minhas filhas, ser humano mais admirável e generoso que já conheci, jornalista insubstituível, marido que eu amava profundamente", começou ela, em texto publicado no Instagram.
Em seguida, a jornalista disse que, ainda que soubesse de tudo o que aconteceria, não faria nada diferente: "Se me tivesse sido dada a chance de escolher como seriam nossos últimos momentos juntos, eu pediria exatamente do jeito que foi. E a isso serei eternamente grata. Nestes 365 dias tive certeza de que nada é mais verdadeiro do que o clichê de que devemos viver cada segundo como se fosse o último. Não deixe para amar depois, não deixe para ser feliz depois. Meu maior consolo foi eu não ter deixado".
Veruska terminou o texto, que viralizou na web em poucos minutos, falando que não passa um dia sem "ouvir" o marido falando com ela do jeitinho que costumava fazer em vida. "Não há um só dia em que eu não ouça a voz dele me ensinando, me amparando, me dizendo: 'Veruska Seibel (era assim que ele me chamava quando queria falar sério), eu não me preocupo com as meninas quando eu não estiver mais aqui porque você é a melhor mãe que eu já conheci.' Muito obrigada, Ricardo Boechat, por tanto amor e por essas duas princesas que são a razão da minha vida", finalizou.