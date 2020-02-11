Morte de Boechat completa um ano e viúva faz desabafo emocionante

Crédito: Reprodução/Instagram @doceveruska

"Um ano sem ele e minha admiração, meu respeito e meu amor só crescem. Melhor pai que eu poderia ter escolhido para as minhas filhas, ser humano mais admirável e generoso que já conheci, jornalista insubstituível, marido que eu amava profundamente", começou ela, em texto publicado no Instagram.

Em seguida, a jornalista disse que, ainda que soubesse de tudo o que aconteceria, não faria nada diferente: "Se me tivesse sido dada a chance de escolher como seriam nossos últimos momentos juntos, eu pediria exatamente do jeito que foi. E a isso serei eternamente grata. Nestes 365 dias tive certeza de que nada é mais verdadeiro do que o clichê de que devemos viver cada segundo como se fosse o último. Não deixe para amar depois, não deixe para ser feliz depois. Meu maior consolo foi eu não ter deixado".