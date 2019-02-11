Jornalista Ricardo Boechat morre em acidente de helicóptero em São Paulo

Bombeiros recolhem peças do helicóptero que caiu na Anhanguera Crédito: TV Globo/Reprodução

A confirmação da morte do jornalista veio da direção de jornalismo da Band. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu em cima de um caminhão que trafegava pela via, no sentido interior, próximo à praça do pedágio. O motorista do caminhão foi socorrido pela concessionária.

CARREIRA

Boechat era apresentador do Jornal da Band e da rádio BandNews FM, além de ser colunista da revista IstoÉ. Ele é ganhador de três prêmios Esso. Boechat era casado com a jornalista capixaba Veruska Seibel Boechat.

Ricardo Boechat estava em helicóptero Crédito: Divulgação

GOVERNADOR CASAGRANDE DIVULGA NOTA

É com pesar que recebo a notícia da morte do jornalista Ricardo Boechat, 66, no início da tarde desta segunda-feira (11), vítima de um acidente de helicóptero em São Paulo. O jornalismo brasileiro perde hoje uma de suas referências.

EX-GOVERNADOR HARTUNG DIVULGA NOTA

Acabo de receber com muita tristeza a notícia da morte do jornalista Ricardo Boechat, em condições trágicas . Deixo aqui meus sentimentos à família, em especial à querida Veruska. O jornalismo perde um dos seus maiores representantes contemporâneos . Boechat tinha opiniões fortes e uma capacidade de análise única. Ele certamente deixa saudade aos seus fãs, amigos e familiares . O bom jornalismo perde um de seus melhores nomes.