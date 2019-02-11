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Tragédia

Jornalista Ricardo Boechat morre em acidente de helicóptero em São Paulo

Aeronave caiu sobre um caminhão em avenida de São Paulo

Publicado em 

11 fev 2019 às 15:51

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 15:51

Bombeiros recolhem peças do helicóptero que caiu na Anhanguera Crédito: TV Globo/Reprodução
O jornalista Ricardo Boechat, 66, morreu após a queda de um helicóptero em São Paulo nesta segunda-feira (11). A informação foi confirmada pelo jornal Folha de São Paulo. O Corpo de Bombeiros informou que duas pessoas tinham morrido após um helicóptero cair sobre um caminhão em trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo. Eles seriam o piloto e o copiloto da aeronave, segundo as informações preliminares da corporação. A confirmação de que o jornalista era um dos ocupantes veio mais tarde.
A confirmação da morte do jornalista veio da direção de jornalismo da Band. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu em cima de um caminhão que trafegava pela via, no sentido interior, próximo à praça do pedágio. O motorista do caminhão foi socorrido pela concessionária.
CARREIRA
Boechat era apresentador do Jornal da Band e da rádio BandNews FM, além de ser colunista da revista IstoÉ. Ele é ganhador de três prêmios Esso. Boechat era casado com a jornalista capixaba Veruska Seibel Boechat.
Ricardo Boechat estava em helicóptero Crédito: Divulgação
GOVERNADOR CASAGRANDE DIVULGA NOTA
É com pesar que recebo a notícia da morte do jornalista Ricardo Boechat, 66, no início da tarde desta segunda-feira (11), vítima de um acidente de helicóptero em São Paulo. O jornalismo brasileiro perde hoje uma de suas referências.
EX-GOVERNADOR HARTUNG DIVULGA NOTA
Acabo de receber com muita tristeza a notícia da morte do jornalista Ricardo Boechat, em condições trágicas . Deixo aqui meus sentimentos à família, em especial à querida Veruska. O jornalismo perde um dos seus maiores representantes contemporâneos . Boechat tinha opiniões fortes e uma capacidade de análise única. Ele certamente deixa saudade aos seus fãs, amigos e familiares . O bom jornalismo perde um de seus melhores nomes.
Mais informações em instantes

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