Carlos Alberto de Nóbrega tem bens penhorados por dívida, diz colunista

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega Crédito: Reprodução/Instagram @calbertonobrega

A Prefeitura de Santana de Parnaíba acionou a Justiça para que uma dívida em nome de Carlos Alberto de Nóbrega , o chefe do "A Praça é Nossa", seja executada. As informações são da colunista Fábia Oliveira, de O Dia.

Segundo ela, o apresentador já está na dívida ativa e a penhora dos bens dele já foi autorizada.

Em nome de Carlos Alberto, consta um débito de pouco mais de R$ 1,1 mil referente ao IPTU de um imóvel de luxo localizado em Alphaville, região nobre de São Paulo. Trata-se de uma mansão de três mil metros quadrados, sendo dois mil metros quadrados só de jardim e o restante de área construída. A casa era onde o apresentador morava com a ex-esposa, Andréa Nóbrega

Em outras oportunidades, Andréa já chegou a dizer que queria vender o imóvel e que queria comprar um que não passasse de 300 metros quadrados.