Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fácil para ninguém

Carlos Alberto de Nóbrega tem bens penhorados por dívida, diz colunista

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, apresentador está devendo IPTU da mansão em que vive sua ex-esposa, Andréa Nóbrega

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 09:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 09:22
O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega Crédito: Reprodução/Instagram @calbertonobrega
A Prefeitura de Santana de Parnaíba acionou a Justiça para que uma dívida em nome de Carlos Alberto de Nóbrega, o chefe do "A Praça é Nossa", seja executada. As informações são da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 
Segundo ela, o apresentador já está na dívida ativa e a penhora dos bens dele já foi autorizada. 
Em nome de Carlos Alberto, consta um débito de pouco mais de R$ 1,1 mil referente ao IPTU de um imóvel de luxo localizado em Alphaville, região nobre de São Paulo. Trata-se de uma mansão de três mil metros quadrados, sendo dois mil metros quadrados só de jardim e o restante de área construída. A casa era onde o apresentador morava com a ex-esposa, Andréa Nóbrega

Veja Também

"BBB 20": Rafa Kalimann abre o jogo sobre aborto: "Dor emocional"

Pabllo Vittar desmente namoro com compositor: "Sou quenga"

"BBB 20": Gabi toma decisão drástica após chorar por Guilherme

Em outras oportunidades, Andréa já chegou a dizer que queria vender o imóvel e que queria comprar um que não passasse de 300 metros quadrados. 
À colunista, Carlos Alberto de Nóbrega só disse que "se (o débito) existe, eu ainda não fui notificado". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados