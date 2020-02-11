Pabllo Vittar desmente namoro com compositor: 'Sou quenga'

Pabllo Vittar em foto divulgação do clipe de "Amor de Que" Crédito: Instagram/@pabllovittar

Na última sexta-feira (7), Pablo Vittar publicou uma selfie de mãos dadas com o compositor Victor Weber. Nos comentários, o músico declarou: "te amo, mozão". Não demorou muito para fãs levantarem rumores de que os dois estariam num relacionamento , mas Pabllo logo cortou as fofocas e, pelo Instagram, esclareceu que não está namorando com ninguém.

"Não estou namorando, não. Parem de por aliança no meu dedo. Gostar de alguém, ficar com alguém, não significa que você está namorando com a pessoa. Eu sou quenga", disse, em referência a um trecho de sua música "Amor de Que". Ela e Weber aparecem em momentos de intimidade desde julho de 2019.

Pabllo Vittar ainda falou sobre o lançamento da segunda parte do seu álbum 111. "Está incrível. As músicas estão demais. [Estava] vindo para São Paulo e ouvi umas cinco vezes a segunda parte inteira. Está pertinho de sair, depois do carnaval", contou.