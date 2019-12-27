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Pabllo Vittar terá boneca Pop Funko em linha de drag queens

Marca de colecionável lançará linha especial de drag queens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 14:35

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 14:35

Pabllo Vittar em foto divulgação do clipe de "Amor de Que" Crédito: Instagram/@pabllovittar
A cantora Pabllo Vittar foi uma das escolhidas pela marca Pop Funko para integrar a nova linha colecionável de drag queens internacionais. Imagens do item foram divulgadas nas redes sociais no início desta semana.
Os fãs da brasileira se animaram com a notícia. "Agora, sim, foi longe demais", escreveu um internauta na publicação de uma loja de Pop Funko. A boneca será vendida exclusivamente pela loja estadunidense Hot Topic.  
Sem data para chegar ao Brasil, o colecionável de Vittar faz parte da nova linha da marca, que traz grandes nomes do universo drag como a ex-participante do reality show "RuPaul's Drag Race", Shangela. Ainda não existe informação da lista completa de drags que serão homenageadas com o lançamento.
O traje escolhido da boneca de Vittar é igual o seu figurino no clipe da música "Problema Seu", lançada em agosto deste ano. 
Recentemente a revista Time elegeu Pabllo Vittar  como uma das líderes da nova geração. A revista norte-americana destacou a drag queen brasileira como um grande sucesso não apenas na música, mas também na luta pela igualdade dos direitos LGBTQ+.

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Cada vez mais reconhecida fora do país -fazendo parcerias de peso como "Flash Pose", sua música com a cantora britânica Charli XCX-, Vittar está empenhada em expandir sua carreira pelo mundo. Ainda em 2019 realizou uma série de shows pelas principais Paradas do Orgulho LGBTQ dos Estados Unidos.
Vittar também lançou o álbum "111" em novembro deste ano. "Sempre quero trazer algo de diferente. Minha base é a música brasileira, nunca vou fugir dos meus ritmos do Norte e Nordeste, mas sempre estou incrementando com coisas que gosto, coisas que acabo conhecendo nas minhas viagens de fora", disse a cantora em entrevista ao site F5.

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