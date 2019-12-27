Pabllo Vittar terá boneca Pop Funko em linha de drag queens

Pabllo Vittar em foto divulgação do clipe de "Amor de Que" Crédito: Instagram/@pabllovittar

A cantora Pabllo Vittar foi uma das escolhidas pela marca Pop Funko para integrar a nova linha colecionável de drag queens internacionais. Imagens do item foram divulgadas nas redes sociais no início desta semana.

Os fãs da brasileira se animaram com a notícia. "Agora, sim, foi longe demais", escreveu um internauta na publicação de uma loja de Pop Funko. A boneca será vendida exclusivamente pela loja estadunidense Hot Topic.

vai ter funko pop da pabllo vittar meu deus ela foi longe demaissssss — isa / possíveis spoilers de star wars (@albugayrque) December 18, 2019

Sem data para chegar ao Brasil, o colecionável de Vittar faz parte da nova linha da marca, que traz grandes nomes do universo drag como a ex-participante do reality show "RuPaul's Drag Race", Shangela. Ainda não existe informação da lista completa de drags que serão homenageadas com o lançamento.

O traje escolhido da boneca de Vittar é igual o seu figurino no clipe da música "Problema Seu", lançada em agosto deste ano.

Recentemente a revista Time elegeu Pabllo Vittar como uma das líderes da nova geração. A revista norte-americana destacou a drag queen brasileira como um grande sucesso não apenas na música, mas também na luta pela igualdade dos direitos LGBTQ+.

Cada vez mais reconhecida fora do país -fazendo parcerias de peso como "Flash Pose", sua música com a cantora britânica Charli XCX-, Vittar está empenhada em expandir sua carreira pelo mundo. Ainda em 2019 realizou uma série de shows pelas principais Paradas do Orgulho LGBTQ dos Estados Unidos.

Vittar também lançou o álbum "111" em novembro deste ano. "Sempre quero trazer algo de diferente. Minha base é a música brasileira, nunca vou fugir dos meus ritmos do Norte e Nordeste, mas sempre estou incrementando com coisas que gosto, coisas que acabo conhecendo nas minhas viagens de fora", disse a cantora em entrevista ao site F5.

Pabllo Vittar ganhou uma versão em Funko Pop. É isto! Porque choras, Ani17a? pic.twitter.com/crWHsR2QA3 — ?Brum? (@ropabrum) December 24, 2019