Pabllo Vittar terá boneca Pop Funko em linha de drag queens

A cantora Pabllo Vittar foi uma das escolhidas pela marca Pop Funko para integrar a nova linha colecionável de drag queens internacionais. Imagens do item foram divulgadas nas redes sociais no início desta semana.
Os fãs da brasileira se animaram com a notícia. "Agora, sim, foi longe demais", escreveu um internauta na publicação de uma loja de Pop Funko. A boneca será vendida exclusivamente pela loja estadunidense Hot Topic.
Sem data para chegar ao Brasil, o colecionável de Vittar faz parte da nova linha da marca, que traz grandes nomes do universo drag como a ex-participante do reality show "RuPaul's Drag Race", Shangela. Ainda não existe informação da lista completa de drags que serão homenageadas com o lançamento.
O traje escolhido da boneca de Vittar é igual o seu figurino no clipe da música "Problema Seu", lançada em agosto deste ano.
Recentemente a revista Time elegeu Pabllo Vittar como uma das líderes da nova geração. A revista norte-americana destacou a drag queen brasileira como um grande sucesso não apenas na música, mas também na luta pela igualdade dos direitos LGBTQ+.
Cada vez mais reconhecida fora do país -fazendo parcerias de peso como "Flash Pose", sua música com a cantora britânica Charli XCX-, Vittar está empenhada em expandir sua carreira pelo mundo. Ainda em 2019 realizou uma série de shows pelas principais Paradas do Orgulho LGBTQ dos Estados Unidos.
Vittar também lançou o álbum "111" em novembro deste ano. "Sempre quero trazer algo de diferente. Minha base é a música brasileira, nunca vou fugir dos meus ritmos do Norte e Nordeste, mas sempre estou incrementando com coisas que gosto, coisas que acabo conhecendo nas minhas viagens de fora", disse a cantora em entrevista ao site F5.