Pabllo Vittar grava clipe com Thalia em Nova York: 'foi incrível'

Data: 14/12/2019 - Pabllo Vittar em clipe com Thalia em Nova York Crédito: Instagram Pabllo Vitar/Reprodução

Pabllo Vittar publicou uma foto de seu encontro com a mexicana Thalia, com quem gravou um clipe durante sua passagem pela cidade de Nova York, nos Estados Unidos, na última quinta-feira, 12.

Nos stories de seu Instagram nesta sexta-feira, 13, Pabllo deu mais detalhes sobre o encontro: "Ontem o clipe [gravado] com a Thalia foi incrível. A rainha é real, cara, ela é muito maravilhosa!"

Veja Também Vídeo: Pabllo Vittar choca fãs ao exibir e balançar seios gigantes

"E na hora que a gente começou a cantar o tema da Maria do Bairro Juntas? Eu quis cair! Me segurei", concluiu a cantora, que afirmou que já retornaria para o Brasil ainda hoje.