Pabllo Vittar grava clipe com Thalia em Nova York: 'foi incrível'

Pabllo Vittar publicou uma foto de seu encontro com a mexicana Thalia, com quem gravou um clipe durante sua passagem pela cidade de Nova York, nos Estados Unidos, na última quinta-feira, 12.
Nos stories de seu Instagram nesta sexta-feira, 13, Pabllo deu mais detalhes sobre o encontro: "Ontem o clipe [gravado] com a Thalia foi incrível. A rainha é real, cara, ela é muito maravilhosa!"
"E na hora que a gente começou a cantar o tema da Maria do Bairro Juntas? Eu quis cair! Me segurei", concluiu a cantora, que afirmou que já retornaria para o Brasil ainda hoje.
Thalia também compartilhou uma foto ao lado de Pabllo Vittar em seu Instagram, além de um story que indica que se tratam de "duas rainhas juntas". Confira abaixo: