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Foto: Pabllo Vittar choca fãs ao colocar corpão para jogo só de cueca

Cantora e drag queen Pabllo Vittar chocou fãs e exibiu o corpão e até o volume na cueca da artista chamou a atenção em foto quente postada nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 10:07

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 10:07

A drag queen e cantora Pabllo Vittar Crédito: Ernna Cost
Pabllo Vittar deixou a web em polvorosa depois de surgir sexy só de cueca na web. Os fãs da drag queen e cantora ficaram impressionados com a boa forma e com o volume nas partes íntimas da artista, que chamou a atenção no clique que viralizou na internet. 
Ver essa foto no Instagram

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Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar ? (@pabllovittar) em

O jornalista Gominho brincou nos comentários do post, no Instagram: "Saudade de lamber esse corpinho". Hugo Gloss também não perdeu a oportunidade e soltou: "Maluda". 

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"Esfregando o corpo na nossa  cara", brincou uma fã, enquanto outro internauta comentou: "Tenho nem adjetivo".

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