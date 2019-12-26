Foto: Pabllo Vittar choca fãs ao colocar corpão para jogo só de cueca

Pabllo Vittar deixou a web em polvorosa depois de surgir sexy só de cueca na web. Os fãs da drag queen e cantora ficaram impressionados com a boa forma e com o volume nas partes íntimas da artista, que chamou a atenção no clique que viralizou na internet.
O jornalista Gominho brincou nos comentários do post, no Instagram: "Saudade de lamber esse corpinho". Hugo Gloss também não perdeu a oportunidade e soltou: "Maluda".
"Esfregando o corpo na nossa cara", brincou uma fã, enquanto outro internauta comentou: "Tenho nem adjetivo".