Kayky Brito é levado às pressas para hospital após alergia no Natal

Sthefany Brito usou o próprio Instagram para falar de um susto que o irmão, Kayky Brito, deu em pleno Natal. A atriz precisou ir às pressas com o bonitão para um hospital após uma reação alérgica que ele teve.
"Com ele é sempre 'com emoção"!", começou. "Cheguei na casa dos meus pais pra passar o Natal, e eis q esse 'serhumaninho' não encostava o pé no chão porque o joelho doía muito!", escreveu.
"'Kayky? Tá sentindo alguma coisa na garganta?'. 'Tá formingando um pouco!'. Desci. 'Maaaaaae, o Kayky tá tendo uma reação alérgica ao remédio!'. Todo mundo sobe! 'Kayky, tá se sentindo bem?'. Ele responde: 'Melhor ir pro hospital!'", continuou.
"Feliz Natal Kayky Brito, na alegria e na alergia. Tamo junto pra sempre!", finalizou.