Kayky Brito é levado às pressas para hospital após alergia no Natal

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Com ele é sempre com emoção! ?Cheguei na casa dos meus pais pra passar o Natal, e eis q esse serumaninho não encostava o pé no chão pq o joelho doía mto! Faz o que quando está com mta dor? Remédio né? Ele odeia! Mas nós conseguimos convencer. Ele tomou e dois minutos depois, diz que tá ficando com terçol pq os olhos estavam ficando inchados! Levei soro pra fazer compressa! Fiquei ali de olho nele e vi uma boca tb inchando. Kayky vc tá sentindo bem? Sua boca tá ficando inchada! To ótimo Thé! Não acreditei mto! Ele é uma rocha, pra assumir uma dor tem q ser sério mesmo! Fiquei ali quietinha! Kayky? Tá sentindo alguma coisa na garganta? Tá formingando um pouco! Desci. Maaaaaae, o Kayky tá tendo uma reação alérgica ao remédio! Todo mundo sobe! Kayky, tá se sentindo bem? Ele responde: Melhor ir pro hospital! Correria!!! Lembra q o Kayky não diz nunca q tá com dor, pedir pra ir por hospital é pq tá mto ruim pra ele! Ajuda o Kayky a descer (não tava encostando o pé no chão, lembra?) Meu pai pega a chave do carro e já entrando no carro lembra q bebeu uma cerveja! Eu dirijo gritei! Todos os sinais fechados e eu perguntando de 5 em 5 minutos se ele estava conseguindo respirar e meu pai pedindo pra eu parar de perguntar pra não deixar ele mais agoniado! Chegamos! Kayky desce mancado, e volta mancando! Emergência é na parte de trás. Cadeira de rodas e atendimento! Anti alérgico na veia, tentativa de raiox (não conseguia esticar a perna) do joelho, remédio pra tentar passar a dor e refazer o raiox, óculos escuros e uma acompanhante natalina! ??Feliz Natal @kayky.brito na alegria e na alergia Tamo junto pra sempre! ??