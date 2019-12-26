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Presentão!

Felipe Titto dá apartamento de presente de Natal para a mãe

Ator da Globo, Felipe Titto não economizou no presente de Natal deste ano e deu um apartamento completo para a mãe, Suely: 'Castelo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 09:17

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 09:17

O ator Felipe Titto Crédito: Reprodução/Instagram @felipetitto
Felipe Titto decidiu surpreender neste Natal e não economizou nem um pouco com o presente da mãe, Suely, que ficou emocionada nesta semana com o presentão do filho. 
O ator deu a ela nada menos que um apartamento completo e a entrega do mimo já foi especial. Segundo informações da revista Caras, Titto preparou diversas caixas embrulhadas de presente e em apenas uma dela havia a chave do imóvel.
Suely foi abrindo todas aos poucos até encontrar o item. 

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"Quando eu disse que tava correndo pra te dar um castelo, muita gente achou que era força da expressão.... Mas tá aí, você merece isso e muito mais. Por tudo que a gente passou, e você sempre firme sem nunca demonstrar fraqueza nenhuma, se mantendo sempre forte e servindo como inspiração (pra mim, e pra muitos) esse 'presente' é o mínimo que eu podia fazer fazer por você", disse o ator, nas redes sociais. 

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