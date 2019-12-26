Felipe Titto dá apartamento de presente de Natal para a mãe

Felipe Titto decidiu surpreender neste Natal e não economizou nem um pouco com o presente da mãe, Suely, que ficou emocionada nesta semana com o presentão do filho.
O ator deu a ela nada menos que um apartamento completo e a entrega do mimo já foi especial. Segundo informações da revista Caras, Titto preparou diversas caixas embrulhadas de presente e em apenas uma dela havia a chave do imóvel.
Suely foi abrindo todas aos poucos até encontrar o item.
"Quando eu disse que tava correndo pra te dar um castelo, muita gente achou que era força da expressão.... Mas tá aí, você merece isso e muito mais. Por tudo que a gente passou, e você sempre firme sem nunca demonstrar fraqueza nenhuma, se mantendo sempre forte e servindo como inspiração (pra mim, e pra muitos) esse 'presente' é o mínimo que eu podia fazer fazer por você", disse o ator, nas redes sociais.